هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2018 10:08 م 20 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 22:08

السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب تلقي خطاباً في مبنى إدارة الموارد والخدمات الصحية في روكفيل بولاية ميريلاند في 20 آب/أغسطس 2018.

أعلن البيت الأبيض الإثنين أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب ستقوم في وقت لاحق من هذا العام، لوحدها، بجولة في أفريقيا، مشيراً الى أنه سيتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن الأمكنة التي ستشملها هذه الجولة وموعد حصولها.

ونقل بيان للبيت الأبيض عن ترامب قولها "ستكون هذه المرة الأولى التي أسافر فيها إلى أفريقيا وأنا متحمّسة للتعرّف الى القضايا المتعلّقة بالأطفال في جميع أنحاء القارة، وفي الوقت نفسه للتعرّف الى ثقافتها وتاريخها الثري".

ولم يوضح البيان الامكنة التي ستشملها جولة السيدة الأولى في القارة الشاسعة ولا أتى على ذكر متى ستبدأ الجولة وكم من الوقت ستستغرق.

ولكن ستيفاني غريشام مديرة الاعلام في مكتب السيدة الأولى أوضحت أن البيت الأبيض "سيعلن عن التفاصيل في الأسابيع المقبلة".

وترامب التي رافقت زوجها في العديد من الرحلات الخارجية سبق لها وأن سافرت منفردةً إلى كندا في زيارة رسميّة.

وستركّز السيّدة الأولى في جولتها الأفريقية على العمل الانساني.

وقالت ترامب في بيانها "أتطلّع إلى تسليط الضوء على العمل الإنساني وبرامج التنمية الناجحة التي يجري تنفيذها في العديد من البلدان" الأفريقية.

ومنذ تولّى ترامب منصبه لم يزر أفريقيا، القارة التي أفادت تقارير إعلامية بأنه وصف دولها بـ"الحثالة" بسبب تدفق المهاجرين منها الى الولايات المتحدة، في تصريح أثار في حينه سخطاً عارماً في القارة السمراء.

ولكن ميلانيا ترامب اعتمدت في بيانها لهجة انفتاح، وقالت "نحن مجتمع عالمي، وأعتقد أنه من خلال الحوار المفتوح وتبادل الأفكار لدينا فرصة حقيقية للتعلّم من بعضنا البعض".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب