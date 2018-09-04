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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 12:26 م 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:26

صورة التقطت في 12 آذار/مارس 2018 في مرفأ طنجة (afp_tickers)