هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 11:10 م

زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن في لندن في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019

أعلنت لويز إيلمان النائبة في حزب العمال البريطاني أكبر تشكيلات المعارضة، استقالتها من الحزب متهمة زعيمه جيريمي كوربن بنشر معاداة السامية وبأنه غير قادر على تولي رئاسة الحكومة.

وتأتي هذه الاستقالة الجديدة بعد سلسلة من الانشقاقات في حزب العمال من قبل نواب يأخذون على كوربن طريقة إدارته لمشاكل معاداة السامية ورفضه اتخاذ موقف واضح حول بريكست.

وبعدما أمضت 55 عاما في حزب العمال، انسحبت لويز ايلمان (73 عاما) من الحزب وأعلنت أنها لن تنضم إلى حزب آخر ومستعدة للعودة الى حزبها "تحت قيادة جديدة".

وكتبت إيلمان في رسالة وضعتها على تويتر "أعتقد أن جيريمي كوربن ليس قادرا على أن يصبح رئيسا للوزراء" بينما تشير الأزمة السياسية بسبب بريكست إلى أن انتخابات تشريعية مبكرة ستنظم على الأرجح خلال أسابيع أو أشهر.

واضافت "بإدارة جيريمي كوربن أصبحت معاداة السامية تيارا مهيمنا داخل حزب العمال"، مؤكدة أنه "لا يمكننا أن نسمح له بأن يفعل بالبلاد ما فعله بالحزب العمالي".

وإيلمان تسلمت مسؤوليات في الحركة العمالية اليهودية التي تمثل اليهود داخل حزب العمال.

واعترف كوربن الذي يواجه انتقادات، في بداية آب/أغسطس 2018 بأن الحزب يشهد "مشكلة حقيقية" في معاداة السامية لكنه كان "بطيئا جدا" في فرض عقوبات تأديبية في الحالات المؤكدة. وقد أكد أن أولويته هي "إعادة الثقة" الى العلاقة مع المجموعة اليهودية في بريطانيا.

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