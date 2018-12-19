نائب أميركي يندد بـ"سلسة اخفاقات" بعد وفاة طفلة مهاجرة من غواتيمالا

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 12:27 م

حرس حدود أميركي يقف عند جدار على الحدود بين المكسيك والولياات المتحدة في صورة التقطت في 26 تشريم الأول/أكتوبر 2018

ندد نائب أميركي الثلاثاء بعد زيارته ولاية نيو مكسيكو الأميركية على رأس وفد للتحقيق في قضية موت طفلة من غواتيمالا تبلغ سبعة أعوام بعد توقيفها من جانب حرس الحدود الأميركيين، ب "سلسلة اخفاقات".

وكانت الطفلة جاكلين كال دخلت بشكل غير قانوني إلى الأراضي الأميركية مع والدها نيري البالغ 29 عاماً. وقد جاءا من قرية نائية لمجموعة من المايا واقعة في شمال غواتيمالا. وقد توفيت في الثامن من كانون الأول/ديسمبر جراء صدمة إنتانية (عفن) في مستشفى "ال بازو" في ولاية تكساس.

وقال النائب الأميركي الديموقراطي عن تكساس جواكين كاسترو الذي زار مركزاً يديره حرس الحدود الأميركيون في لوردسبرغ في ولاية نيو مكسيكو، "علمنا اليوم (أنه كان هناك) سلسلة اخفاقات مزعجة جداً في طريقة معالجة وضع الطفلة".

وصرّح كاسترو "المشكلة بدأت عندما انتهك حرس الحدود الأميركيون القانون ولم يبلغوا الكونغرس في غضون 24 ساعة من الواقعة أن جاكلين توفيت عندما كانوا يحتجزونها".

وبحسب كاسترو، فانه لم يكن هناك في المركبة على طول الطريق التي تمت د على طول 150 كلم تفصل المكان حيث أُوقف المهاجرون ولوردسبرغ، أحد يمكنه أن يقدم خدمات رعاية طبية.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" مساء الخميس وفاة الطفلة وسأل كثيرون لماذا بقيت السلطات صامتة لنحو اسبوع على الوفاة.

وأثارت حادثة وفاة الطفلة حزناً عميقاً في حين يتمّ احتجاز قرابة 15 ألف قاصر من دون عائلة بانتظار تسليمهم إلى "كفيل"، يكون غالباً فرداً من العائلة موجود في الولايات المتحدة.

ويحتدم النقاش في البلاد حول "سياسة عدم التسامح التام" مع الهجرة غير القانونية التي يعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يريد بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وفتحت السلطات الأميركية تحقيقاً إدارياً حول موت الطفلة وسيتمّ نشر نتائج هذا التحقيق.

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