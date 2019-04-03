هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أبريل, 2019 06:06 م

نائب الرئيس الاميركي مايك بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل الاستماع الى كلمة الامين العام للحلف الاطلسي في واشنطن في 3 نيسان/ابريل 2019

اعتبر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الاربعاء ان موقف المانيا "غير مقبول"، سواء لجهة عدم زيادة نفقاتها العسكرية في حلف شمال الاطلسي او لجهة عدم انسحابها من مشروع لنقل الغاز مع روسيا.

وقال بنس في الذكرى السبعين لقيام حلف الاطلسي في واشنطن "على المانيا أن تبذل جهدا أكبر".

وأوضح انه بفضل إلحاح الرئيس دونالد ترامب لتقاسم العبء المالي داخل الحلف في شكل افضل، "فان عددا كبيرا من حلفائنا باتوا يحترمون التزاماتهم" المالية والهادفة الى جعل مشاركتهم في موازنة الدفاع توازي اثنين في المئة من اجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2024.

وتدارك "لكن آخرين، وهم كثيرون جدا، لم يبلغوا هذا السقف بعد ونعلم جميعا بان المانيا هي المعنية الاولى"، لافتا الى ان "مواطن الضعف" في جيشها "كبيرة جدا" رغم انها الاقتصاد الاوروبي الاول "الذي استفاد من الحماية الاميركية في اوروبا طوال اجيال".

وتابع "رغم ذلك، لا تزال المانيا ترفض اليوم القيام بالاستثمارات الضرورية" لبلوغ نسبة الاثنين في المئة التي حددها الحلف.

كذلك، هاجم نائب الرئيس الاميركي بشدة مشروع "نورد ستريم 2" لنقل الغاز بين روسيا والمانيا.

وقال "لا يمكننا تأمين الدفاع عن الغرب اذا ازداد ارتهان حلفائنا لروسيا. اذا واصلت المانيا بناء انبوب نورد ستريم 2 لنقل الغاز" فان اقتصادها "سيغدو سجين روسيا تماما".

واضاف بنس "ببساطة، ليس مقبولا ان يستمر أول اقتصاد اوروبي في تجاهل الخطر العدواني الروسي ويهمل دفاعه الذاتي ودفاعنا المشترك".

والثلاثاء، نبه وزير الخارجية الالماني هايكو ماس الذي يشارك الاربعاء والخميس في احتفالات الحلف الاطلسي في واشنطن، الى ان "النقاشات العلنية حول تقاسم العبء" تهدد "باشاعة شكوك في وقت تستمر روسيا في اختبار" وحدة الحلفاء.

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