هذا المحتوى تم نشره يوم 29 يوليو, 2019 09:40 ص

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي يلقي كلمة لدى اختتام اعمال قمة نيامي للاتحاد في الثامن من تموز/يوليو 2019

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح الاثنين نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" وناقش معه الأوضاع في السودان، بحسب ما قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وقال راضي في تصريحات صحافية إن حميدتي "استعرض (مع الرئيس المصري) تطورات الموقف الحالي في السودان".

وهذا هو اللقاء الأول بين القائدين العسكريين منذ سقوط الرئيس السوداني عمر البشير في نيسان/ابريل.

وشدّد السيسي على "الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم أستقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق"، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وأوضح راضي أن "اللقاء تناول بعض جوانب العلاقات الثنائية وفِي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين".

ويأتي هذا اللقاء قبل استئناف المفاوضات بين الأطراف السودانية الثلاثاء حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

وفي ايار/مايو التقى رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان الرئيس المصري في القاهرة، في أوّل زيارة له خارج بلاده منذ تولّيه منصبه.

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