هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أبريل, 2020 04:34 م

سترسل ناسا رائدي فضاء أميركيين إلى محطة الفضاء الدولية في أيار/مايو على متن صاروخ سبايس اكس فالكون 9

أعلنت وكالة ناسا ارسال رائدي فضاء أميركيين إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ "سبايس اكس" يوم 27 أيار/مايو، في أول رحلة تنطلق من الولايات المتحدة منذ عقد.

وقالت الوكالة على تويتر "يوم 27 أيار/مايو، ستطلق ناسا مرة أخرى رائدي فضاء أميركيين على صاروخ أميركي من أراض أميركية!".

وسيرسل الرائدان روبرت بنكين ودوغلاس هارلي إلى محطة الفضاء الدولية على صاروخ "سبايس اكس فالكون 9".

وسيغادران عند الساعة 04,32 (20,32 ت.غ) من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا.

وعولت الولايات المتحدة منذ 2011 على صواريخ سويوز الروسية لإرسال الرواد الأميركيين إلى محطة الفضاء الدولية.

وشركة "سبايس اكس" هي شركة خاصة أميركية مختصة بصناعات هندسة الطيران والفضاء والرحلات الفضائية، ويملكها إيلون مَسك الذي أسس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية.

ايكو/ح س/ص ك

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