هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2019 08:07 م

أعلن ناشر كتب علاء الأسواني بالفرنسية من باريس الثلاثاء، أن الكاتب المصري الشهير ملاحق قضائيا في بلاده بتهم "إهانة الرئيس والقوات المسلحة والمؤسسات القضائية المصرية".

وقالت دار نشر "أكت سود" في بيان "إن علاء الأسواني ملاحق قضائيا من قبل النيابة العامة العسكرية بتهم +إهانة الرئيس (عبد الفتاح السيسي) والقوات المسلحة والمؤسسات القضائية المصرية".

وأضاف البيان "إن الاتهامات الموجهة الى علاء الأسواني تستند الى مقالات يكتبها في دوتشي فيلي العربية والى روايته الاخيرة +جمهورية كأن+ التي تروي أحداث ثورة العام 2011".

وكتب الأسواني الثلاثاء مقالة في موقع "دويتشي فيلي" بالعربية، جاء عنوانها "نعم أنا متهم في قضية عسكرية".

وجاء في المقالة "منذ يومين علمت أنه تم احالتي إلى القضاء العسكري بتهمة إهانة رئيس الدولة والتحريض ضد النظام بسبب روايتي الأخيرة والمقالات التي أكتبها في هذا المكان" في اشارة الى موقع دويتشي فيلي.

وأضاف "جريمتي الوحيدة انني كاتب أعبر عن رأيي وأوجه النقد إلى من يستحقه حتى لو كان (الرئيس) السيسي نفسه".

وختم الاسواني "سيادة المدعي العام العسكري، إذا كانت جريمتي هي التعبير بصراحة عن أفكاري فاني معترف وفخور بها. إن ما تعتبرونه جريمة أعتبره واجب الكاتب وشرفه ولسوف أستمر في ارتكاب هذه الجريمة حتى نهاية العمر".

ولم تعلن السلطات الرسمية بعد عن ملاحقات قضائية بحق الكاتب الاسواني. الا أن مصادر قضائية إضافة الى منظمة غير حكومية تدافع عن حرية التعبير، أكدت ان شكاوى قدمت بالفعل أمام القضاء.

والاسواني من مواليد العام 1957 وهو من اشهر الكتاب في العالم العربي. وعندما نشر روايته الاولى "عمارة يعقوبيان" تحولت سريعا الى ظاهرة ادبية عالمية.

وقد ترجمت كتب الاسواني الى اكثر من ثلاثين لغة ونال نحو 15 جائزة ادبية.

يدافع الاسواني بشراسة في مقالاته عن قيم الديموقراطية، وكان أحد مؤسسي حركة "كفاية".

في عام 2011 شارك بقوة في تظاهرات ميدان التحرير التي أدت الى استقالة الرئيس حسني مبارك.

ولما نشر كتابه "جمهورية كأن" التي يقول انه "وصف فيه الجرائم التي ارتكبتها السلطات المصرية ضد شباب الثورة"، منع في جميع الدول العربية باستثناء تونس والمغرب ولبنان.

وبيعت نحو 30 الف نسخة من كتابه "جمهورية كأن" باللغة الفرنسية.

ويعيش علاء الاسواني حاليا في الولايات المتحدة حيث يدرس الأدب.

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