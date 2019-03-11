هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2019 02:11 م

دعت مجموعة من الناشطين الأتراك الذين شاركوا في التظاهرات الكبيرة المناهضة للحكومة في 2013، الاثنين، الى الافراج عن رجل الاعمال عثمان كافالا، واصفة الاتهامات التي تستهدفه بأنها "غير عقلانية" و"غير مشروعة".

وقالت المتحدثة باسم مجموعة "تضامن تقسيم" مجيلا يابيجي، في مؤتمر صحافي عقدته الاثنين في اسطنبول، "يتعين على الفور التراجع عن هذا الاتهام غير العقلاني وغير المشروع". وطالبت "بالافراج فورا" عن الاشخاص الملاحقين.

ووجهت الى كافالا، المسجون منذ اكثر من سنة، تهمة "محاولة إسقاط الحكومة" مع 15 شخصا آخرين، لدعمهم تظاهرات 2013.

وتسببت تلك التظاهرات باهتزاز حكم رجب طيب اردوغان الذي كان يومها رئيسا للوزراء.

وبدأت التظاهرات في ايار/مايو 2013 مع معارضة نواة صغيرة من الناشطين البيئيين مشروعا يستهدف ازالة حديقة في ساحة تقسيم في اسطنبول، قبل ان تتحول حركة احتجاج اكثر شمولا ضد اردوغان.

وكانت مجموعة تضامن تقسيم المؤلفة من مهندسين واطباء ومهندسين، في صلب تلك التظاهرات.

واعتبر اردوغان وحكومته هذه الحركة "محاولة انقلاب" تمولها قوى معادية لتركيا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك