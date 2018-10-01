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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2018 06:49 ص 01 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 06:49

اعلام انفصالية وشعار يطالب بالاستقلال خلال تظاهرة في برشلونة الثلاثاء 11 ايلول/سبتمبر بمناسبة "اليوم الوطني"

قطع آلاف الانفصاليين الكاتالونيين الاثنين مسار قطار سريع وطرقات سريعة وشوارع في برشلونة، في الذكرى الأولى لاستفتاء تقرير المصير الذي حظرته مدريد وأدى إلى أعمال عنف وقمع.

وأعلنت شركة السكك الحديد "رينفي" أنه "قطع مسار القطار السريع في جيرونا الواقعة على بعد مئة كلم شمال شرق برشلونة".

وبثت محطات التلفزة مشاهد لنشطاء في مجموعة "لجان الدفاع عن الجمهورية" التي تطالب بالانفصال عن مدريد ينتشرون فوق مسار القطار ويقطعون طرقات. وأكدت إدارة الشبكات الطرقية قطع طريق سريع يربط بين برشلونة وبلنسية وآخر يربط بين برشلونة ومدريد.

وكانت المجموعة دعت الأحد عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتظاهرات تحت شعار "لا نسيان ولا مسامحة" ونشرت صورا لطرقات سريعة مقطوعة بالإطارات.

وقطع النشطاء أيضا شوارع داخل برشلونة وليريدا الواقعة على بعد 165 كلم غرب برشلونة، بحسب التلفزيون الكاتالوني.

ويشكل ذلك مؤشرا للانقسامات بين الانفصاليين الذين ينتقد قسم منهم على غرار "لجان الدفاع عن الجمهورية" الحكومة الكاتالونية المؤيدة للاستقلال لعدم وقوفها بوجه سلطات مدريد.

والسبت أصيب 24 شخصا وأوقف ستة آخرون خلال مواجهات أعقبت مسيرة لعناصر الشرطة وتظاهرة انفصالية مضادة في برشلونة.

ونظمت حكومة كاتالونيا السابقة بقيادة كارليس بوتشيمون استفتاء على الاستقلال في الأول من تشرين الأول/اكتوبر 2017 -- رغم قرار قضائي بحظره -- وتخلل الاستفتاء أعمال عنف. وصوّت نحو 90 بالمئة من المشاركين بـ"نعم" لمصلحة قرار الاستقلال، على ما أعلنت الحكومة السابقة.

ثم صوّت برلمان إقليم كاتالونيا على إعلان الاستقلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما دفع بمدريد إلى إقالة حكومة الإقليم وفرض سلطتها.

ووجهت تهمة التمرد إلى 13 من القادة الانفصاليين الذين قد تصل عقوبتهم إلى السجن 25 عاما في حال إدانتهم.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب