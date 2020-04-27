هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أبريل, 2020 10:46 ص

رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي في مبنى الكابيتول بواشنطن في 23 نيسان/ابريل 2020.

اعلنت رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي الاثنين تأييدها المرشح الديموقراطي للرئاسة نائب الرئيس السابق جو بايدن لخوض السباق الى البيت الابيض في 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقالت بيلوسي في رسالة عبر الفيديو "اليوم، يسرني أن اؤيد جو بايدن لتولي رئاسة الولايات المتحدة لانه سيكون رئيسا استثنائيا".

لم يعلن الحزب الديموقراطي بعد تسمية جو بايدن (77 عاما) رسميا مرشحه لخوض السباق الرئاسي في انتظار انعقاد مؤتمره في آب/اغسطس، لكنه بات المرشح الوحيد من جانب الديموقراطيين بعد انسحاب منافسه بيرني ساندرز في مطلع الشهر.

وبعد شهرين من الانتخابات التمهيدية التي صوتت خلالها حوالى ثلاثين ولاية، جاءت نتائج ساندرز الذي قدم برنامجا يساريا بعيدة جدا عن تلك التي حققها بايدن الذي بات يعتبر الشخصية القادرة على جمع القاعدة الناخبة الوسطية من أجل الحاق الهزيمة بدونالد ترامب في 2020.

وقدمت غالبية كبرى من شخصيات الحزب دعمها لجو بايدن خلال الانتخابات التمهيدية.

واعلن الرئيس السابق باراك اوباما بدوره دعمه لبايدن قبل أسبوعين.

ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، توقفت الحملة الانتخابية ولا يظهر بايدن الا لماما من منزله حيث يسجل أشرطة فيديو.

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