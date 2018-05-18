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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2018 11:35 م 18 مايو 2018 - آخر تحديث - 23:35

عراقيون يحتفلون بنتيجة الانتخابات التشريعية وقد رفع احدهم صورة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في بغداد في 14 ايار/مايو. (afp_tickers)