هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يناير, 2020 08:03 ص

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال حضوره الاجتماع الأسبوع لمجلس الوزراء في القدس في 12 كانون الثاني/يناير 2020

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو صباح الثلاثاء أنه سحب طلب الحصانة من الكنيست قبل ساعة من بدء جلسة للبرلمان الإسرائيلي لبحث هذا الطلب.

وقال نتانياهو المتهم بثلاث قضايا فساد في بيان "أبلغت رئيس البرلمان أنني أسحب طلبي للحصانة". وأضاف "في وقت لاحق سأقضي على الادعاءات السخيفة (...) التي أُعدّت ضدي".

واضاف نتانياهو الذي يزور واشنطن حاليا حيث ستعلن الثلاثاء "خطة السلام" الأميركية "لكن حاليا لن أسمح لخصومي السياسيين باستخدامها لزعزعة الخطوة التاريخية التي أقوم بها".

وكان نتانياهو وصف ب"التاريخية" خطة السلام هذه التي رفضها الفلسطينيون.

واتُهم رئيس الوزراء الاسرائيلي في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بالفساد واستغلال الثقة في ثلاث قضايا.

وقد طلب من الكنيست مطلع كانون الثاني/يناير منحه حصانة بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى في الثاني من آذار/مارس، معولا على فوزه لحماية نفسه من القضاء.

لكنه لا يملك حاليا أغلبية من المؤيدين في البرلمان بينما أقنعت أحزاب المعارضة غالبية من النواب بدراسة طلبه قبل الانتخابات.

وكان يفترض أن يجتمع النواب الثلاثاء ليقرروا إنشاء لجنة تكلف دراسة طلبه.

ويؤكد نتانياهو براءته وأنه ضحية "حملة شعواء" تشنها وزارة العدل ووسائل الإعلام.

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