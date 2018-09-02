نتانياهو بحث الاوضاع في سوريا وايران مع موفد اميركي
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في كنيس يهودي في فيلنيوس الأحد 26 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
اجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مع المسؤول الاميركي عن الملف السوري جيمس جيفري في القدس الاحد محادثات تناولت الاوضاع في سوريا وايران، كما افاد مكتب نتانياهو.
واورد بيان ان نتانياهو بحث مع جيفري "الوضع في سوريا والجهود المشتركة لوقف إلارهاب والعدوان الإيراني".
وقبل الزيارة، اعلنت وزارة الخارجية الأميركية إن جيفري، يرافقه المبعوث الاميركي الخاص الى سوريا جويل ريبورن، سيناقش "الحفاظ على أمن إسرائيل مع مواجهة نشاط إيران المزعزع للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
وقالت الوزارة إن جيفري وريبورن سيتوجهان إلى الأردن وتركيا حيث سيؤكدان موقف الولايات المتحدة المعارض للهجوم العسكري في إدلب.
واضافت ان الرجلين سيتطرقان كذلك اثناء جولتهما الى"مزاعم روسيا الخادعة المتعلقة بوجود خطط دولية لشن هجوم بالأسلحة الكيمائية في سوريا".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب