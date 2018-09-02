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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 سبتمبر, 2018 07:48 م 02 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:48

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في كنيس يهودي في فيلنيوس الأحد 26 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)