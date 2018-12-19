نتانياهو حض مجلس الامن على إدانة حزب الله

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 02:22 م

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو متحدثا في البرلمان الاسرائيلي في القدس في 19 كانون الاول/ديسمبر 2018

حض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء مجلس الامن الدولي على ادانة حزب الله بعد العثور على أنفاق داخل الاراضي الاسرائيلية تتهم اسرائيل الحزب بحفرها، والضغط على بيروت لوضع حد لتحركات التنظيم الشيعي.

وأنهى مجلس الأمن اجتماعا بناء على طلب إسرائيل والولايات المتحدة لبحث مسالة الانفاق من دون نشر اعلان او اصدر ادانة او التعبير عن القلق.

ولم يثبت التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة بعد اكتشاف أربعة أنفاق على الحدود بين لبنان وإسرائيل حتى الآن أن هذه الاتفاق لها مخارج في الجانب الإسرائيلي، بحسب ما قال الأربعاء امام مجلس الأمن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا.

وقال نتانياهو لوسائل اعلام اجنبية في البرلمان الاسرائيلي "أدعو جميع اعضاء مجلس الامن الى ادانة أعمال حزب الله العدوانية غير المبررة وتصنيف حزب الله برمته منظمة ارهابية والدفع باتجاه فرض عقوبات مشددة عليه".

ودعا مجلس الأمن ايضا الى أن "يطالب لبنان بالتوقف عن السماح باستخدام أراضيه لاعمال عدوانية، والى ان يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد عدوان تقوده ايران".

واضاف "ستواصل اسرائيل القيام بكل ما هو ضروري لحماية شعبها والدفاع عن حدودها".

وبدأت إسرائيل في الرابع من كانون الأول/ديسمبر عملية "درع الشمال" لتدمير أنفاق تقول ان حزب الله حفرها بعدما رصدتها على الجانب الاسرائيلي من الحدود.

وخاضت إسرائيل حربا في 2006 ضد حزب الله انتهت بوقف للاعمال القتالية تشرف عليه الأمم المتحدة بموجب القرار الدولي 1701.

ووصف نتانياهو الاربعاء الأنفاق بأنها "عمل حربي" واتهم الحكومة اللبنانية بعدم الحؤول دون اقامتها.

وقال إن "الحكومة اللبنانية يجب أن تكون أول من يحتج على هذا الامر، وفي افضل الاحوال هي لا تفعل شيئا وفي أسوأ الأحوال تتواطأ"، واصفا مجددا حزب الله بانه "أداة" في يد ايران.

وأضاف أن الجيش اللبناني لا يبدو أنه كان على علم مسبق بالأنفاق التي يجري حفرها.

وتابع "لكنه يعرف ذلك الآن. ويجب أن يكون هناك (...) يجب أن يكتشفها ويدمرها".

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