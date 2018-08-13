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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أغسطس, 2018 07:41 م 13 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 19:41

صورة وزّعتها الرئاسة المصرية يظهر فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) مجتمعا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في نيويورك في 18 أيلول/سبتمبر 2017

أفادت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي الاثنين أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قام في 22 أيار/مايو الماضي بزيارة "سرية" لمصر بحث خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مسألة التوصّل الى هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة.

ولم يصدر في الحال أي تأكيد رسمي اسرائيلي لهذه الزيارة، كما أن الرئاسة المصرية لم تعلّق على ما أوردته القناة الاسرائيلية الخاصة.

وبحسب القناة فإن اللقاء بين نتانياهو والسيسي دام ساعات عدة وجرى في الوقت الذي كان فيه قطاع غزة يشهد تصعيداً في أعمال العنف.

ونقلت القناة العاشرة الاسرائيلية عن مصادر ميركية أن المحادثات بين نتانياهو والسيسي تركّزت على إمكان التوصّل الى هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة، وعودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع، وتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وإعادة تأهيل بناه التحتية الحيوية.

وتسيطر حركة حماس على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات بعد أن طردت منه القوات الموالية للرئيس محمود عباس.

وشهد القطاع يومي الاربعاء والخميس الماضيين أخطر مواجهات منذ حرب العام 2014. وتم التوصل إلى وقف لاطلاق النار مساء الخميس إثر تدخل من مصر والامم المتحدة.

ومنذ 30 آذار/مارس قتل ما لا يقل عن 169 فلسطينياً برصاص اسرائيليين.

وللمرة الاولى منذ عام 2014 قتل جندي إسرائيلي في العشرين من تموز/يوليو.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب