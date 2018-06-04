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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يونيو, 2018 07:17 ص 04 يونيو 2018 - آخر تحديث - 07:17

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس في 6 ايار/مايو 2018

يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين في ألمانيا جولة أوروبية تستمر ثلاثة أيام يأمل خلالها إقناع الأوروبيين بتغيير موقفهم المتمسك بالاتفاق النووي مع إيران.

وقال قبيل مغادرته اسرائيل متوجها إلى برلين "سألتقي ثلاثة قادة وسأثير ملفين: ايران وايران"، داعيا إلى "تكثيف الضغط" على الجمهورية الإسلامية على خلفية برنامجها النووي.

وأكد "ربما لا يوجد اتفاق كامل بشأن هذه المسألة في الوقت الحالي لكنني أعتقد أن تفاهما من هذا النوع سيتشكل".

ويلتقي نتانياهو المندد بشدة بالاتفاق النووي والنظام الإيراني، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعد الظهر قبل عقد مؤتمر صحافي مشترك قرابة الساعة 14,30 ت غ.

وبعد ألمانيا ينتقل رئيس الوزراء إلى باريس حيث يلتقي الثلاثاء الرئيس إيمانويل ماكرون، ثم إلى بريطانيا حيث يجري محادثات الأربعاء مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

- "الحفاظ على الاتفاق" -

المانيا وفرنسا وبريطانيا هي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي الذي ابرم في 2015 بين الدول الكبرى الست وطهران لمنع الجمهورية الإسلامية من حيازة السلاح النووي.

ويدافع قادة هذه الدول عن الاتفاق بشدة رغم انسحاب واشنطن منه في الثامن من ايار/مايو الماضي، ويعملون على إنقاذه بالتنسيق مع روسيا والصين، الدولتان الأخريان الموقعتان على الاتفاق.

واستقبل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الخميس في برلين نظيره الصيني وانغ يي لبحث هذه المسألة، مشيرا إلى أن ألمانيا "تريد الحفاظ على الاتفاق النووي والعمل على إبقاء إيران فيه".

وانتقد الوزير الصيني من جهته قلة مصداقية الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب وقال "من مسلمات القانون الدولي أن نذكر بأن الاتفاقات الدولية يجب أن تحترم" مؤكدا أن "على الدول الكبرى أن تكون القدوة وليس العكس".

وإن كان الأوروبيون يرون أن الاتفاق الموقع هو أفضل وسيلة للحد من طموحات إيران النووية، إلا أنهم يدركون في المقابل حدود تسوية وصفتها ميركل مؤخرا بأنها "غير مثالية".

واقترحوا التفاوض مع طهران على اتفاق مكمل يعالج برنامجها البالستي وسياسة بسط نفوذها في الشرق الأوسط، من لبنان وسوريا وصولا إلى اليمن، وهي سياسة يعتبرها الغربيون مزعزعة للاستقرار في المنطقة كما تعتبرها إسرائيل تهديدا مباشرا لوجودها.

وقد يتوصل نتانياهو إلى توافق مع محاوريه الأوروبيين حول هاتين النقطتين.

- نهاية خلاف -

وصرح نتانياهو قبل الزيارة "سأتباحث معهم في سبل عرقلة الطموحات النووية والتوسع الايراني في الشرق الاوسط" مضيفا أنها مسائل "حيوية بالنسبة الى أمن اسرائيل".

وتخشى إسرائيل أن تملك إيران السلاح النووي الذي تعتبر أنها ستكون هدفه الأول، خصوصا إذا واصلت الجمهورية الاسلامية برنامجها البالستي.

ويخضع الأوروبيون لضغوط مباشرة من الولايات المتحدة في هذا الشأن.

وحددت واشنطن مهلة للشركات الأجنبية لوقف تعاملها مع إيران، في تحذير يستهدف بصورة رئيسية الأوروبيين ولا سيما الشركات الفرنسية والألمانية.

على صعيد آخر، تنهي زيارة نتانياهو لبرلين رسميا فترة من التوتر الدبلوماسي بين البلدين اللذين يعتبران حليفين تاريخيين، بلغت ذروتها مع نشوب خلاف العام الماضي بشأن سياسة الدولة العبرية حيال الفلسطينيين وانتقاد منظمات غير حكومية لهذه السياسة.

غير أن برلين ضاعفت منذ عدة أسابيع رسائل الدعم لإسرائيل خلال عمليات قصف استهدفت قطاع غزة أو مواقع عسكرية في سوريا.

كما تحذر ميركل باستمرار من عودة معاداة السامية إلى الظهور في ألمانيا نتيجة توافد المهاجرين المتحدرين من دول عربية وصعود اليمين المتطرف في آن.

وفي تصريح ملفت، قال أحد زعيمي حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتشدد ألكسندر غاولاند السبت أن أدولف هتلر والنازيين كانوا مجرد "روث طير" وسط تاريخ من الأمجاد الألمانية على حد قوله، ما أثار تنديدا من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب