هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 02:00 ص

رئيس الوزراء الاسرئايلي بنيامين نتانياهو وزوجته ساره في مقر حزب الليكود في تل ابيب في 10 نيسان/ابريل 2019

يتجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو للفوز بولاية خامسة بعدما أظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء في إسرائيل أنه في الموقع الأفضل لتشكيل حكومة جديدة، وبعد أن اعترف خصمه الرئيسي بالهزيمة.

وتفيد الأرقام التي نشرتها وسائل الإعلام بعد فرز 97 بالمئة من الأصوات أن حزب نتانياهو سيشغل عددا من المقاعد (35) يساوي عدد المقاعد التي حصل عليها حزب "أزرق أبيض" (يمين الوسط) الذي يقوده بيني غانتس. لكنها تتوقع أن يتمكن نتانياهو من جذب أحزاب اليمين والحصول على أغلبية مطلقة من 65 نائباً من أصل 120 في الكنيست، الأمر الذي لا يبدو سهل المنال لدى منافسه.

وبالفعل أقر بيني غانتس مساء الاربعاء بهزيمته قائلا "نحن نحترم قرار الشعب"، رغم أنه كان اعلن مساء الثلاثاء فوزه بالانتخابات.

من جانبه قال يائير لابيد الرجل الثاني في اللائحة، الذي كان يقف الى جانب غانتس، إن لائحة أزرق أبيض تنوي "جعل حياة حكومة نتانياهو صعبة".

وفي هذا الوضع، يبدو من غير المرجح أن يعهد الرئيس الاسرائيلي روفين ريفلين في الأيام المقبلة لشخصية أخرى غير نتانياهو بمهمة تشكيل ائتلاف حكومي.

ووصلت الى نتانياهو بالفعل رسائل تهنئة من الولايات المتحدة وايطاليا والهند والنمسا.

وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب متحدثا عن "حليفه الرائع" "اريد تهنئة بيبي نتانياهو (..) يبدو من المبكر قليلا (فعل ذلك) لكن يبدو أنه فاز".

وأضاف مشيرا الى خطته للسلام في الشرق الاوسط المرتقبة منذ أشهر "أعتقد أنه باتت لدينا حظوظ أكبر للنجاح مع فوز بيبي".

ولم يوضح ترامب كيف سيكون لتولي نتانياهو ولاية خامسة أثر ايجابي على مساعي السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين في حين يرى الفلسطينيون العكس حيث أن نتانياهو (69 عاما) يحكم اسرائيل منذ عشر سنوات لم تبد فيها فرص السلام أبعد مما هي عليه معها.

-"ظروف مستحيلة"-

ويبدو ان نتانياهو نجح في تحقيق الفوز رغم ما يتهدده من اتهامات بالفساد، في انتخابات اعتبرت على نطاق واسع استفتاء على شخصه. لكن سيكون عليه التعامل مع هذه المشاكل القضائية في الاشهر الاولى من ولايته الخامسة.

وكان نتانياهو أعلن ليل الثلاثاء الى الاربعاء أمام أنصاره في تل ابيب عن نجاح "يفوق الخيال".

وأشار إلى أن هذه الانتخابات جرت في "ظروف مستحيلة" وعلى الرغم من "وسائل إعلام معادية".

وأكد منافسه الرئيسي الجديد في الحياة السياسية غانتس تحقيق "نجاح تاريخي" لحزبه الذي يقل عمره عن ستة أشهر.

وشكل الاقتراع ضربة موجعة لليسار حيث يتوقع أن يحصل حزب العمل على ستة مقاعد وقالت أحدى قياداته شيلي ياشيموفيتش انها "مصدومة".

وكانت تمت الثلاثاء دعوة نحو 6,3 ملايين ناخب مسجل إلى اختيار نوابهم ال 120 وتقرير ما اذا سيواصل نتانياهو حكمه الطويل أم أن الوقت قد حان حسب خصومه، للقطع مع الفساد والمكيافيلية والشعبوية التي اقترنت باسمه وكذلك خطابه المناوىء للاقلية الاسرائيلية من أصل عربي.

في المجموع صوت 67,9 بالمئة من الناخبين، مقابل 71,8 بالمئة في الانتخابات السابقة التي جرت في 2015.

وسينتزع نتانياهو في حال كلفه الرئيس ريفلين فعلا تشكيل الحكومة، في تموز/يوليو الرقم القياسي الذي سجله ديفيد بن غوريون في الاستمرار في الحكم. فهو حكم اسرائيل أكثر من 13 عاما من 1996 الى 1999 ثم منذ 2009 والى اليوم.

وقالت أجهزة ريفلين الاربعاء أنه سيبدا الاسبوع المقبل مشاوراته مع الاحزاب قبل اختيار من سيكلفه تشكيل الحكومة.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية جدعون راحات أن تستمر المشاورات الصاخبة بين نتانياهو وشركائه المحتملين بين أربعة وستة أسابيع.

وقال "سيكون هناك ضجيج كبير وستحاول الأحزاب الصغيرة المساومة على وزارات أو إجراءات سياسية".

-كنيست "كاره للاجانب ومعاد للفلسطينيين"-

وكان النائب العام في اسرائيل أعلن في شباط/فبراير نيته توجيه تهمة الفساد والتزوير وخيانة الامانة الى نتانياهو في ثلاث قضايا تتعلق بهبات حصل عليها من مليارديرات، وتبادل منافع بين حكام وأصحاب اعمال ، ومحاولات توظيف الاعلام لصالحه.

وركز نتانياهو في حملته على صورته كرجل قوي ونجاحاته الدبلوماسية وقربه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكذلك على النمو الاقتصادي المتواصل.

وكما فعل في 2015 لجذب أصوات اليمين، أخرج نتانياهو مفاجأة في اللحظة الأخيرة عندما أعلن استعداده لضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة من قبل الدولة العبرية منذ أكثر من خمسين عاما.

ورأى أمين سرّ منظّمة التحرير الفلسطينيّة صائب عريقات الثلاثاء أنّ الإسرائيليّين صوّتوا بـ"لا للسلام". وقال في بيان إنّ "الإسرائيليين صوّتوا للمحافظة على الوضع القائم. لقد قالوا لا للسلام ونعم للاحتلال".

وأضاف أن "18 نائبا فقط في البرلمان الاسرائيلي يدعمون حل الدولتين".

في حين صرحت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي الأربعاء في بيان قائلة "إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية أكدت على الإمعان في تفشي العنصرية والتطرف".

وأضافت "إن الناخب الإسرائيلي اختار لتمثيله برلمانا بأغلبية ساحقة من اليمين الكاره للاجانب والمعادي للشعب الفلسطيني".

من جهته، دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء إلى تكثيف الجهود الدولية من اجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر حل الدولتين، حسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وحرص المستشار النمساوي المحافظ سيباستيان كورتز لى أن يكون أول من يهنئ نتانياهو، علما أنه متحالف مع "حزب الحرية" اليميني المتشدد الذي تقاطع إسرائيل قادته.

وهنأه كذلك نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني زعيم اليمين المتطرف الذي كتب على تويتر: "نتمنى حظاً سعيدا لصديقي بيبي نتانياهو وتحية كبيرة لشعب إسرائيل".

بدوره، هنأ الرئيس الهندي "صديقه بيبي" قائلا له "أنت صديق عظيم للهند، اتطلع لاستكمال العمل معك والوصول بشراكتنا الثنائية لأماكن جديدة".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك