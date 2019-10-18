هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أكتوبر, 2019 07:45 ص

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو في عرشه، وهو كوخ مؤقت يستخدامه خلال مهرجان سوكوت اليهودي الذي يستمر أسبوعًا في القدس، في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

اعرب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة عن امله في ان يستمر وقف اطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين تركيا والاكراد السوريين خلال محادثاته مع وزير الخارجية مايك بومبيو التي تطرقت إلى الاضطرابات في المنطقة.

وصل بومبيو إلى إسرائيل بعد أن تفاوض هو ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس في انقرة على اتفاق أتاح تعليق تركيا عملياتها العسكرية في شمال شرق سوريا. لكن هذا الاتفاق أثار انتقادات حيث اعتبره كثيرون تخليًا عن حلفاء واشنطن الأكراد.

بدأ بومبيو ونتانياهو اجتماعهما صباح الجمعة في مقر اقامة رئيس الوزراء الاسرائيلي في القدس.

وقال نتانياهو للصحافيين "نأمل أن تتحول الأمور إلى الأفضل"، وذلك دون الخوض في التفاصيل.

ونقل بيان مكتب نتانياهو قوله " اجرينا مباحثات هامة حول تعزيز التحالف بيننا وحول المنطقة والتحديات المختلفة التي نتعامل معها."

وشكر نتانياهو الرئيس ترامب لدعمه المتواصل لإسرائيل وقال" الشرق الأوسط هو ساحة من المشاكل والخضات ولكن إن كان هناك شيء يبرز فوق كل هذه الامور فهو استقرار ومتانة التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة."

ويراقب الإسرائيليون من كثب قرارات ترامب المتعلقة بسوريا وهم قلقون من أن يتخلى عنهم أيضا أبرز حليف لهم.

وبدوره تعهد بومبيو دعم إسرائيل، وقال "ناقشنا الموضوع الايراني".

واضاف بومبيو "لقد تحدثنا عن كل الجهود التي بذلناها للرد على التهديد الايراني ليس فقط لإسرائيل بل للمنطقة والعالم ".

ودعا نتانياهو بومبيو لزيارة عريشته التي اقامها بمناسبة عيد العرش اليهودي الذي ينتهي مساء الاثنين.

وتتخوف إسرائيل أيضا من عدوها اللدود إيران والتي يمكن ان تسد أي فراغ في سوريا المجاورة.

ويغلب التوتر على علاقات نتانياهو بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يعتبر مؤيدا كبيرا للقضية الفلسطينية.

وكان نتانياهو دان "بشدة" في بيان الاسبوع الماضي "اجتياح تركيا" للمناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، محذرا من "تطهير عرقي" للأكراد.

واشاد الرئيس ترامب باعلان تركيا وقف إطلاق النار ووصفها ب"أخبار رائعة من تركيا".

وقال جيمس جيفري الممثل الأميركي الخاص في سوريا للصحافيين على متن طائرة وزير الخارجية مايك بومبيو "طمأننا الاتراك عدة مرات بأنه لا نية لديهم على الإطلاق، ومن الرئيس اردوغان شخصيا اليوم، بالبقاء في سوريا لفترة طويلة".

وكان جيفري يتحدث خلال توجهه برفقة بومبيو الى تل أبيب من أنقرة.

وتأتي زيارة بومبيو الى اسرائيل أيضا فيما يحاول نتانياهو انقاذ مستقبله السياسي، حيث لم يتمكن من تشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 ايلول/سبتمبر.

كذلك، يواجه نتانياهو احتمال أن توجه إليه اتهامات بثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالفساد في الاسابيع المقبلة.

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