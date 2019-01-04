نتانياهو وبوتين يتشاوران للمرة الاولى منذ إعلان الانسحاب الاميركي من سوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يناير, 2019 04:08 م

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في الكرملين في موسكو في 11 تموز/يوليو 2018

بحث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في مكالمة هاتفية الجمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النزاع في سوريا، وذلك للمرة الاولى منذ إعلان الانسحاب الاميركي من هذا البلد، وفق مصدر رسمي.

وأورد بيان لمكتب نتانياهو أن الاخير وبوتين "ناقشا الوضع في سوريا والتطورات الاخيرة وتوافقا على مواصلة التنسيق بين العسكريين الروس والاسرائيليين" في سوريا.

وأحدث الرئيس الاميركي دونالد ترامب مفاجأة في 19 كانون الاول/ديسمبر باعلانه قرب سحب القوات الاميركية من سوريا حيث كانت تساند المقاتلين الاكراد في مواجهة الجهاديين.

واعلن نتانياهو أنه يحترم قرار واشنطن، رغم مخاوف اسرائيل من توسع النفوذ الايراني في سوريا وعدم مبادرة موسكو الى لجم هذا التوسع.

وشنت اسرائيل في الاعوام الاخيرة غارات جوية عدة إستهدفت مواقع إيرانية في سوريا أو شحنات اسلحة موجهة الى حزب الله اللبناني.

وأكد نتانياهو للرئيس الروسي إن "اسرائيل عازمة على مواصلة جهودها لمنع ايران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا"، بحسب البيان الاسرائيلي.

ورغم التنسيق العسكري بين موسكو وتل ابيب في سوريا إعتبارا من العام 2015، أسقطت الدفاعات الجوية السورية عن طريق الخطأ طائرة عسكرية روسية خلال تصديها في 17 ايلول/سبتمبر لغارة اسرائيلية، ما أسفر عن مقتل 15 جنديا روسيا.

وأعلنت روسيا على الاثر تعزيز الدفاع الجوي للنظام السوري بمنظومة اس-300.

وأشاد نتانياهو الخميس بالتنسيق مع ترامب في مواجهة ايران، وقال إن "الرئيس ترامب يتحرك ضد ايران اقتصاديا ونحن في اسرائيل نتحرك ضد ايران عسكريا".

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