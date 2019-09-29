هذا المحتوى تم نشره يوم 29 سبتمبر, 2019 12:21 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (يسار) يحضر اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في مكتبه في القدس في 9 كانون الأول/ديسمبر 2018 ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس (يمين) وزعيم التحالف الوسطي أزرق أبيض خلال مؤتمر صحافي في 1 نيسان/أبريل 2019

تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو وخصمه الرئيسي بيني غانتس اللوم الأحد بعد انهيار محادثات تشكيل الائتلاف الحكومي وفشل كافة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات المتعثرة.

وانهارت جولة جديدة من المفاوضات بين حزب الليكود بزعامة نتانياهو وتحالف أزرق أبيض الوسطي بزعامة غانتس وبدا الطرفان بعيدان عن إمكانية التوصل إلى حل.

واوضح الليكود إن نتانياهو سيبذل "آخر جهد" للتوصل إلى اتفاق قبل إبلاغ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بأنه غير قادر على تشكيل حكومة.

وفي حال فعل نتانياهو ذلك، على ريفلين إما أن يطلب من غانتس تشكيل الائتلاف أو دعوة البرلمان للاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء وذلك بتصويت 61 نائبا من أصل 120.

واكد الليكود في بيان "سيبذل نتانياهو جهدا أخيرا لمحاولة تشكيل الحكومة قبل أن يعيد التفويض إلى الرئيس".

ووصفت الجولة الأخيرة من المفاوضات بأنها "خيبة أمل كبيرة".

واتهم تحالف أزرق أبيض الليكود بأنه "يستعين بالشعارات للحصول على مزيد من الدعم استعدادا لجر إسرائيل نحو جولة أخرى من الانتخابات بناء على طلب نتانياهو".

وأجرت إسرائيل في 17 أيلول/سبتمبر انتخاباتها التشريعية الثانية خلال هذا العام بعد فشل نتانياهو في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات نيسان/أبريل.

وتحتفل إسرائيل مساء الأحد بعيد رأس السنة العبرية الذي يستمر ليومين، ولا يتوقع إجراء مفاوضات خلال هذه الفترة.

وقال الليكود في وقت لاحق إن غانتس ونتانياهو تحدثا هاتفيا واتفقا على عقد اجتماع يضم مفاوضي الجانبين الأربعاء ومن ثم عقد لقاء يجمعهما.

لكن تحالف غانتس لم يؤكد هذا الامر.

ويسعى حزب نتانياهو إلى التفاوض على أساس حل وسط طرحه ريفلين لتشكيل حكومة وحدة.

ويشير اقتراح ريفلين الى بقاء نتانياهو رئيسا للوزراء في الوقت الحالي، على أن يتنحى في حال وجهت له اتهامات بالفساد في الأسابيع المقبلة.

وينتظر نتانياهو في أوائل تشرين الأول/أكتوبر جلسة استماع في التهم الموجهة إليه.

وبحسب السيناريو المقترح، يتولى غانتس منصب رئيس الوزراء في حال توجيه الاتهام لنتانياهو.

ويقول نتانياهو إنه لن يتخلى عن الأحزاب اليمينية والدينية الصغيرة التي تدعمه في البرلمان ما يرفع عدد المقاعد التي حصل عليها لرئاسة الوزراء إلى 55 مقعدا.

ويقول تحالف غانتس إنه يجب أن يكون هو رئيس الوزراء أولا بموجب أي ترتيب تناوب لأنه حصل على مقعد اكثر في انتخابات 17 أيلول/سبتمبر.

وفاز أزرق أبيض ب 33 مقعدا متقدما بفارق مقعد واحد عن الليكود.

ويدعم 54 نائبا في البرلمان غانتس لرئاسة الوزراء، بينهم 10 نواب عرب يقولون إنهم لن يشاركوا في حكومة رئيس هيئة الأركان السابق.

وكلف ريفلين نتانياهو الأربعاء محاولة تشكيل الحكومة وامام الأخير مهلة 28 يوما للقيام بذلك مع تمديد لمدة أسبوعين فقط.

وهددت الانتخابات غير الحاسمة مستقبل نتانياهو السياسي.

ويبقى احتمال الدعوة إلى انتخابات إسرائيلية جديدة هي الثالثة خلال عام واردا.

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