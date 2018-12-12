نتانياهو يؤكد الاستعداد لمهاجمة إيران إذا كان "بقاء" إسرائيل على المحك

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 ديسمبر, 2018 08:52 م

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال لقاء سنوي مع الصحافة في 12 كانون الاول/ديسمبر 2018

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء أن بلاده مستعدة لمهاجمة ايران في أراضيها اذا كان "بقاء" الدولة العبرية على المحك.

وقال نتانياهو ردا على سؤال لصحافيين عن "الخط الاحمر" الذي ينبغي تجاوزه لكي تقرر اسرائيل مهاجمة ايران داخل حدود الجمهورية الاسلامية، "إن خطنا الاحمر هو بقاؤنا".

وأضاف "نقوم بما هو ضروري لحماية دولة اسرائيل من النظام الايراني الذي يدعو في نهاية المطاف الى القضاء على الدولة العبرية".

وتابع "لا استبعد شيئا يمكن ان يكون ضروريا لندافع عن انفسنا".

واوضح نتانياهو أن اسرائيل هي البلد الوحيد الذي يقاتل جيشه "في شكل مباشر" القوات الايرانية على الاراضي السورية المجاورة، حيث تدعم طهران نظام الرئيس بشار الاسد.

وكرر أن سلوك ايران في المنطقة وخصوصا في سوريا ولبنان، والتزام اسرائيل مكافحة الارهاب وتقدمها التكنولوجي، أدت الى تقارب بين اسرائيل والدول العربية.

وقال إن "الدول العربية تفهم تماما أن اسرائيل ليست عدوها بل هي شريكتها التي لا غنى عنها" ضد المتطرفين، متحدثا عن "علاقة جديدة بين اسرائيل والعالم العربي".

ومصر والاردن هما البلدان العربيان الوحيدان اللذان تربطهما باسرائيل علاقات دبلوماسية.

من جهة اخرى، أكد نتانياهو ضرورة إقامة توازن في رد الفعل الدبلوماسي على مقتل الصحافي جمال خاشقجي الذي كان ينتقد النظام السعودي، في الثاني من تشرين الاول/أكتوبر في قنصلية بلاده في اسطنبول.

واذ وصف الجريمة بأنها "فظيعة"، اعتبر أن على كل بلد ان يقرر كيفية اتخاذ موقف مما حصل، وخصوصا الدول التي تربطها علاقات رسمية بالمملكة السعودية.

وذكر بـ"أهمية السعودية والدور الذي تؤديه في الشرق الاوسط، لان زعزعة استقرار السعودية (تعني) زعزعة استقرار العالم برمته (...) وأعتقد أنه ينبغي أخذ هذا الامر في الاعتبار".

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