هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مايو, 2019 09:06 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس في 14 أيار/مايو 2019

جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء دعمه لموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مواجهة "العدوان" الإيراني، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وقال نتانياهو في احتفال بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لافتتاح السفارة الأميركية في القدس إنّ "على إسرائيل وكافة دول المنطقة وكافة الدول الساعية للسلام في العالم أن تقف بجانب الولايات المتحدة ضدّ العدوان الإيراني".

وجاء نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس بعد أيام من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع طهران في عام 2015، في قرار رحّبت به إسرائيل العدو اللّدود لإيران.

وقال نتانياهو الثلاثاء وفق بيان نشره مكتبه "علينا أن نواصل تقوية دولة إسرائيل وأن نستمر في تعزيز تحالفنا الذي لا غنى عنه مع الولايات المتحدة".

وجاءت تصريحات نتانياهو في وقت أرسلت فيه واشنطن حاملة طائرات وقاذفات قادرة على حمل قنابل نووية إلى الخليج من أجل التصدّي للتهديدات الإيرانية.

لكن على الرّغم من التوتر المتصاعد، أكّد الطرفان أنّهما لا يريدان الدخول في حرب.

ونتانياهو من أشدّ مؤيّدي سياسة ترامب في الشرق الأوسط والتي شكّلت قطيعة مع إجماع دولي قائم منذ زمن.

وغواتيمالا هي الدولة الوحيدة التي حذت حذو الولايات المتحدة بنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

ويؤكّد المجتمع الدولي أنّ الوضع النهائي للقدس يجب أن يتقرّر في مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأثار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي غضب الدول الأوروبية وروسيا والصين والتي أكّدت جميعها تمسّكها به.

لكن مع تزايد العقوبات الأميركية على إيران قالت طهران الأسبوع الماضي إنّها ستعلّق تنفيذ بعض تعهّداتها في الاتفاق النووي.

وبعد الإعلان الإيراني تعهّد نتانياهو عدم السماح لطهران بامتلاك السلاح النووي. وتنفي إيران السعي لامتلاك قنبلة نووية وتؤكّد على الطابع المدني الصرف لبرنامجها النووي.

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