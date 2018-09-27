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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2018 05:30 م 27 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:30

نتانياهو اثناء خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الخميس في 27 ايلول/سبتمبر 2018

اتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس ايران بحيازة "موقع سري لتخزين مواد نووية" في طهران.

وقال نتانياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو يلوح بصور خارجية لمبنى قال أنه يظهر مدخل الموقع "ما تخفيه ايران ستعثر إسرائيل عليه".

وتحدى نتانياهو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان يرسل مفتشين "فوراً لتفتيش هذا الموقع قبل ان يفرغه الايرانيون".

واضاف "لقد وعدتم أن المفتشين يمكنهم التوجه الى أي مكان في أي وقت (..) لماذا لا يتوجهون الى هذا الموقع على الفور"؟

وتابع ان الايرانيين بدأوا بإخلاء محتويات الموقع الذي يمكن ان يحوي "300 طن من المواد المرتبطة بالنووي (...) في الشهر الماضي فقط ، قاموا بسحب 15 كلغ من المواد المشعة".

وقال أن هذا الموقع السري أثبت مرة أخرى أن الاتفاق حول النووي الإيراني عام 2015، كانت ركيزته "الكذب".

وأكد أن قادة إيران "لم يتخلوا عن هدفهم بتطوير أسلحة نووية" مضيفأً ان "هذا لن يحدث".

ورحب نتانياهو مرة أخرى بانسحاب واشنطن من الاتفاق حول النووي الإيراني، وانتقد الأوروبيين بشدة لاستمرارهم في الدفاع عنه.

واوضح ان لهذا النص "نتيجة إيجابية (...) لقد عمل اكثر من اي وقت مضى على التقريب بين إسرائيل والعديد من الدول العربية".

الى ذلك، اتهم إيران بأنها طلبت من حزب الله تجهيز نفسه بصواريخ دقيقة تستهدف إسرائيل.

وقال في هذا الصدد "في لبنان، أمرت إيران حزب الله ببناء مواقع سرية لتحويل الصواريخ غير المطورة إلى اخرى موجهة، وهي صواريخ يمكن أن تضرب العمق الاسرائيلي بدقة لا تتجاوز الابتعاد عن الهدف عشرة أمتار".

وأضاف أن ثلاثة من هذه المواقع أقيمت قرب مطار بيروت الدولي واتهم حزب الله ب"تعمد استخدام السكان الأبرياء كدروع بشرية".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب