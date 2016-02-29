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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 فبراير, 2016 06:40 م 29 فبراير 2016 - آخر تحديث - 18:40

اعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو الاثنين انه ينوي التوجه الى افريقيا "حول موعد" الذكرى الاربعين للعملية التي قامت بها مجموعة عسكرية اسرائيلية في عنتيبي (اوغندا) لتحرير ركاب احتجزوا رهائن في طائرة لشركة اير فرانس.

وقال نتانياهو بحضور سفراء افارقة معتمدين في اسرائيل "تلقيت دعوة من الرئيس الكيني وقادة اخرين للتوجه الى افريقيا. انوي قبولها حول موعد الذكرى الاربعين لعملية عنتيبي التي تشكل تجربة وطنية اساسية والتي لها معنى خاص بالنسبة لي شخصيا"، حسب ما اعلن مكتبه.

وكان يشير الى مقتل شقيقه يوناتان نتانياهو الذي قتل وهو يقود وحدة النخبة الاسرائيلية التي تدخلت في عنتيبي.

وفي 27 حزيران/يونيو 1976، خطف مقاتلون على علاقة بالقضية الفلسطينية طائرة تابعة لشركة الخطوط الفرنسية (اير فرانس) كانت تقوم برحلة الى تل ابيب عبر اثينا. وحطت الطائرة في عنتيبي بعد ان سمح لها الرئيس الاوغندي انذاك عيدي امين دادا.

وهدد قراصنة الجو بتفجير الطائرة في حال لم يفرج عن 53 معتقلا في اسرائيل وفي اربع دول اخرى. وبعد مفاوضات بين الرئيس الاوغندي وخاطفي الرهائن تم اطلاق سراح بعض الركاب ولكن القراصنة ابقوا على مئة شخص كلهم اسرائيليون او يهود.

وليل 3-4 تموز/يوليو حطت مجموعة كومندوس اسرائيلية فجأة في عنتيبي وهاجمت المطار من اجل تحرير الرهائن. وقتلت المجموعة خاطفي الرهائن السبعة بالاضافة الى 20 جنديا اوغنديا.

وتم تحرير جميع الرهائن باستثناء رجل سبعيني قتل بامر من عيدي امين دادا في المستشفى الذي نقل اليه بعد الهجوم.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، اعلن متحدث باسم رئيس الحكومة انه لا يستطيع تأكيد الدول التي سيزورها نتانياهو غير كينيا.

واعلن نتانياهو في الكنيست عن انشاء جمعية صداقة "اسرائيل-افريقيا".

وبالنسبة لتصويت الدول الافريقية في الامم المتحدة او في المنظمات الدولية وهو غالبا تصويت لغير صالح اسرائيل، قال "اود ايضا ان يترجم هذا التقارب بالطريقة التي تصوت فيها دول الاتحاد الافريقي لان المصالح الافريقية والمصالح الاسرائيلية هي تقريبا متشابهة".

واشار نتانياهو الى الدعم الذي يمكن ان تقدمه اسرائيل للدول الافريقية في "الدفاع ضد الارهاب الاسلامي المتطرف" والامن المعلوماتي "وهو مجال تعتبر فيه اسرائيل قوة عالمية".

وقام الرئيس اوهورو كينياتا الاسبوع الماضي بزيارة لاسرائيل.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب