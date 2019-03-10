هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مارس, 2019 08:05 ص

فلسطينيون يرفعون الركام إثر غارة إسرائيلية قرب مرفأ قيد الإنشاء في خان يونس بجنوب قطاع غزة، السبت 9 آذار/مارس 2019

حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الاحد من أن إسرائيل لن تتردد في شن "عملية واسعة النطاق" في غزة، بعد أن باتت المواجهات شبه يومية بين اسرائيل والفلسطينيين في القطاع.

وفي تصريح أدلى به قبل اجتماع الحكومة الاسبوعي، أشار نتانياهو إلى أنه رغم أن "فصائل مارقة" كانت وراء "الاستفزازات" الأخيرة في غزة، إلا أنها "لا تعفي حماس" من المسؤولية.

وأضاف "لقد سمعت أشخاصا في غزة يقولون إنه بما أننا وسط حملة انتخابية، فإنه من المستبعد شن عملية واسعة النطاق"، في إشارة إلى الانتخابات التي ستجري في 9 نيسان/ابريل.

وقال "أود أن أقول لحماس: لا تعتمدوا على ذلك. سنفعل كل ما هو ضروري لإعادة السلام والهدوء إلى سكان المناطق الحدودية مع غزة، والجنوب بأكمله".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته شنت غارات على مواقع لحركة حماس في غزة في ساعة مبكرة من الأحد ردا على إطلاق صاروخ من القطاع سقط في الاراضي الاسرائيلية.

وجاء في بيان للجيش أن "طائرات مقاتلة قصفت العديد من الاهداف العسكرية في مجمع لحماس في شمال قطاع غزة، إضافة إلى زورقين لحماس".

وأضاف البيان أن الضربات جاءت ردا على إطلاق صاروخ من غزة في ساعة متأخرة السبت "وبسبب مواصلة أعمال العنف المنطلقة من القطاع باتجاه إسرائيل".

وسقط الصاروخ في حقل في منطقة اشكول الاسرائيلية دون أن يتسبب بإضرار أو إصابات.

وأفاد مصدر أمني في حماس أن موقعا للحركة في شمال قطاع غزة أصيب، كما أصيب زورقا صيد غرب دير البلح الواقعة في وسط القطاع.

ونفى المصدر ما ذكره الجيش الاسرائيلي أن الزورقين اللذين تعرضا للقصف تابعين للجناح العسكري في حماس.

كما أوضح المصدر أيضا ان الضربات الاسرائيلية لم توقع اصابات.

ويطلق فلسطينيون في غزة بالونات تحمل مواد متفجرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، كما يهاجمون خاصة أيام الجمعة السياج الحدودي بين إسرائيل والقطاع، ما يقابل برد إسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت أنه شن العديد من الضربات على مواقع لحماس في غزة ليلة الجمعة السبت، ردا على إطلاق قذيفة من القطاع الجمعة.

وقتل 253 فلسطينيا على الأقل بنيران إسرائيلية منذ 2018، غالبيتهم في إطلاق نار خلال تظاهرات أسبوعية على الحدود، والآخرون بقذائف دبابات إسرائيلية أو غارات ردا على أعمال عنف من غزة. في حين قتل جنديان إسرائيليان في الفترة نفسها.

وخاضت إسرائيل وحماس التي تسيطر على القطاع المحاصر منذ أكثر من عقد، ثلاث حروب منذ 2008.

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