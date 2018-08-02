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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أغسطس, 2018 06:06 ص 02 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 06:06

حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء من أن الدولة العبرية ستنضم إلى تحالف عسكري دولي إذا أغلقت ايران مضيق باب المندب، بعد مهاجمة المتمردين اليمينيين لناقلتي نفط سعوديتين.

وقال مكتب نتانياهو في بيان إن رئيس الوزراء صرح خلال مراسم عسكرية "في بداية الأسبوع شهدنا مواجهات قاسية مع حلفاء لإيران حاولوا منع الملاحة الدولية في المضيق عند مدخل البحر الأحمر".

وأضاف "إذا حاولت ايران إغلاق مضيق باب المندب، فإنني واثق من أن هذا البلد سيواجه تحالفا دوليا مصمما على منعه من تحقيق ذلك. هذا التحالف سيشمل اسرائيل وأسلحتها".

ومضيق باب المندب الذي يفصل شبه جزيرة العرب عن القرن الأفريقي والبحر الأحمر عن بحر العرب، ممر حيوي لشحنات نفط دول الخليج واحد الطرق البحرية الأكثر نشاطا في العالم.

وعلقت السعودية أكبر مصدر للخام في العالم، بشكل مؤقت كل شحنات النفط عبر المضيق في 26 من تموز/يوليو الماضي بعد الهجوم على ناقلتي النفط.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها، تصاعدت حدتها مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة بعدما تمكن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع منذ التدخل السعودي الى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب