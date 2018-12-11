نتانياهو يحذر حزب الله من "رد لا يمكنه ان يتخيله" بعد اكتشاف نفق ثالث

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 ديسمبر, 2018 03:39 م

صورة التقطت من بلدة كفر كلا اللبنانية (جنوب) لجنود اسرائيليين على الجانب الآخر من الحدود في 05 كانون الأول/ديسمبر 2018

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تحذيرا الى حزب الله الثلاثاء من أنه يعرض نفسه ل ""رد لا يمكنه ان يتخيله" إذا شن هجوما على بلاده، بعد اعلان إسرائيل انها اكتشفت نفقا يصل الى أراضيها من لبنان.

وأدلى نتانياهو بهذا التصريح خلال زيارة إلى شمال إسرائيل برفقة رئيس أركان الجيش ، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

وقد أعلن الجيش في وقت سابق اليوم اكتشاف نفق جديد لحزب الله، هو الثالث منذ عملية أطلقتها الأسبوع الماضي على طول الحدود.

ولم يحدد مكان النفق على الحدود مع لبنان. وكما حدث عندما تحدث عن النفقين الآخرين، قال إنه لا يشكل "تهديدا وشيكا" للسكان الاسرائيليين على الحدود.

وأكدت اسرائيل أنها وضعت عبوات ناسفة داخل النفق وحذرت أي شخص يدخله من الجانب اللبناني سيكون معرضا للخطر.

وبدأت إسرائيل في الخامس من كانون الأول/ديسمبر عملية لتدمير أنفاق تقول انها لحزب الله، رصدتها على الجانب الاسرائيلي من الحدود.

وقال الجيش الاسرائيلي إن الأنفاق يمكن أن تستخدم لعمليات لحزب الله ضد اسرائيل.

وفي السنوات الأخيرة قصفت اسرائيل مرات عدة مواقع في سوريا المجاورة قالت إنها قوافل تنقل أسلحة إلى حزب الله ومصالح إيرانية.

ويقوم نتانياهو بحملة تتركز على هذه الأنفاق. وقد رافق الخميس الماضي دبلوماسيين في اسرائيل إلى الحدود اللبنانية لمشاهدة الأنفاق، داعيا دولهم إلى معاقبة حزب الله.

وقال نتانياهو الثلاثاء "سنستمر في هذه العملية طالما بقي تهديد أنفاق حزب الله ماثلا".

وأضاف "إذا ارتكب حزب الله الخطأ الفادح بمهاجمتنا او معارضة ما نفعله الان، فسيتلقى ردا لا يمكنه أن يتخيله".

وأشار رئيس الوزراء إلى زيارة وفد عسكري إسرائيلي رفيع المستوى إلى موسكو "لشرح العملية، مع التذكير بأكبر قدر ممكن من الوضوح ان لاسرائيل الحق والواجب في مكافحة الوجود العسكري الإيراني والتحرك ضد محاولة حزب الله شن عدوان عبر الأنفاق".

وكتب نائب رئيس الوزراء الايطالي ماتيو سالفيني الذي وصل الثلاثاء إلى اسرائيل على تويتر انه سيستقل مروحية ليحلق فوق البلاد ويرى الأنفاق التي بناها "اسلاميون متطرفون" في الشمال.

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