نتانياهو يحض مجلس الامن على إدانة حزب الله

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 02:22 م

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو متحدثا في البرلمان الاسرائيلي في القدس في 19 كانون الاول/ديسمبر 2018

حض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء مجلس الامن الدولي على ادانة حزب الله اللبناني بعد العثور على أنفاق داخل الاراضي الاسرائيلية تتهم اسرائيل الحزب بحفرها، والضغط على بيروت لوضع حد لتحركات التنظيم الشيعي.

وجاءت تصريحات نتانياهو قبل اجتماع لمجلس الأمن الاربعاء بناء على طلب إسرائيل والولايات المتحدة لمناقشة العثور على انفاق تتهم الدولة العبرية حزب الله بحفرها على الحدود اللبنانية وصولا الى الاراضي الاسرائيلية لشن هجمات.

وقال نتانياهو لوسائل اعلام اجنبية في البرلمان الاسرائيلي "أدعو جميع اعضاء مجلس الامن الى ادانة أعمال حزب الله العدوانية غير المبررة وتصنيف حزب الله برمته منظمة ارهابية والدفع باتجاه فرض عقوبات مشددة عليه".

ودعا مجلس الأمن ايضا الى أن "يطالب لبنان بالتوقف عن السماح باستخدام أراضيه لاعمال عدوانية، والى ان يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد عدوان تقوده ايران".

واضاف "ستواصل اسرائيل القيام بكل ما هو ضروري لحماية شعبها والدفاع عن حدودها".

وبدأت إسرائيل في الرابع من كانون الأول/ديسمبر عملية "درع الشمال" لتدمير أنفاق تقول ان حزب الله حفرها بعدما رصدتها على الجانب الاسرائيلي من الحدود.

وخاضت إسرائيل حربا في 2006 ضد حزب الله انتهت بوقف للاعمال القتالية تشرف عليه الأمم المتحدة بموجب القرار الدولي 1701.

ووصف نتانياهو الاربعاء الأنفاق بأنها "عمل حربي" واتهم الحكومة اللبنانية بعدم الحؤول دون اقامتها.

وقال "الحكومة اللبنانية يجب أن تكون أول من يحتج على هذا الامر، وفي افضل الاحوال هي لا تفعل شيئا وفي أسوأ الأحوال تتواطأ"، واصفا مجددا حزب الله بانه "أداة" في يد ايران.

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