نتانياهو يدعو الدول الأجنبية إلى فرض عقوبات على حزب الله

هذا المحتوى تم نشره يوم 06 ديسمبر, 2018 02:47 م

صورة ملتقطة في 5 كانون الاول/ديسمبر من بلدة كفركلا بجنوب لبنان تظهر جنودا اسرائيليين يتجمعون قرب موقع حفر على الحدود.

رافق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس الدبلوماسيين المعتمدين لدى إسرائيل إلى الحدود مع لبنان ليشاهدوا الأنفاق التي حفرها حزب الله، داعياً إلى فرض عقوبات على الحزب.

وقال نتانياهو في بيان "قلت للسفراء إنّ عليهم أن يدينوا بلا لبس هذا العدوان من قبل إيران وحزب الله وحماس، وبالتأكيد تشديد العقوبات على هذه الأطراف".

وفي وقت لاحق الخميس، قال نتانياهو أيضا إنّ إسرائيل لا تدمّر فقط التهديدات التي تشكّلها الأنفاق بل أيضاً الصواريخ.

وأكّد خلال حفل لتهنئة عناصر في جهاز الموساد أنّ حزب الله "ليس لديه سوى بضع عشرات من الصواريخ الموجّهة بدقّة بدلاً من الآلاف التي كان يخطّط لحيازتها"، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه.

وأضاف نتانياهو بحسب البيان أنّ إِسرائيل تبذل جهوداً حثيثة للتصدّي لمحاولات حزب الله "جلب أسلحة متطوّرة وأنظمة للتوجيه الدقيق إلى لبنان، سواء صواريخ موجّهة بدقّة أو أنظمة لتحويل الصواريخ التقليدية إلى صواريخ موجّهة بدقّة".

وأضاف إنّه في ما خصّ الصواريخ التقليدية التي يمتلكها حزب الله "فنحن لدينا وسائلنا للتعامل معها، ولكن ما يحاولون (حزب الله) القيام به هو تطوير أسلحة موجّهة بدقّة ونحن نتصدّى لذلك بجهود شتّى وقد منعنا نقل هذه الأنظمة ولكن ليس كلّها".

وأعلن رئيس من ناحية ثانية أنّه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لإدانة حزب الله وأن غوتيريش أبلغه بأنّ الجلسة ستعقد "إما في نهاية هذا الأسبوع أو في وقت ما في بداية الأسبوع المقبل".

وكان المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكس أعلن للصحافيين في وقت سابق اليوم أنّه "خلافاً لما يوحي به حزب الله، فإنّه لا يملك قدرات مهمّة لتوجيه ضربات دقيقة".

وأعلنت إسرائيل الثلاثاء أنّها رصدت أنفاقاً لحزب الله تسمح بالتسلّل إلى أراضيها من لبنان، وأطلقت عملية لتدميرها.

والأربعاء طلب نتانياهو في محادثة هاتفية مع غوتيريش أن تدين الأمم المتحدة "خرق السيادة الإسرائيلية" من قبل حزب الله طبقاً لحساب مكتب رئيس الوزراء على تويتر.

والخميس أكّد أنّ حزب الله كما حماس التي تسيطر على قطاع غزة يعملان لحساب إيران.

وقال "من يهاجمنا سيتسبّب في إراقة دمائه. حزب الله يعرف ذلك وحماس تعرف ذلك".

وأكّد الجيش الإسرائيلي أنّ أحد الأنفاق التي تمّ رصدها ينطلق من منزل في بلدة كفركلا ويمتد مسافة 40 متراً داخل إسرائيل، مضيفاً أنّه يعمل على "تدميرها".

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