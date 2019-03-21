هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2019 05:15 م

صورة من الارشيف التقطت في 18 تشرين الأول/أكتوبر تظهر علما اسرائيليا يرفرف فوق أنقاض دبابة اسرائيلية على تلة في القطاع الذي تحتله إسرائيل من مرتفعات الجولان

رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس بموقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب لجهة ضرورة الاعتراف بسيادة الدولة العبرية على مرتفعات الجولان التي احتلتها من سوريا خلال حرب 1967.

وكتب نتانياهو على تويتر "في وقت تسعى إيران الى استخدام سوريا منصة لتدمير اسرائيل، يعترف الرئيس ترامب بجرأة بسيادة اسرائيل على مرتفعات الجولان. شكرا للرئيس ترامب".

وجاءت تصريح ترامب على تويتر بعد زيارة وزير خارجيته مايك بوميو للقدس ووقوفه جنبا إلى جنب مع نتانياهو عند حائط المبكى (البراق) في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.

وهذه أول مرة يزور فيها مسؤول رفيع الموقع في القدس الشرقية مع رئيس وزراء اسرائيلي.

وتعزز هاتان المبادرتان موقف نتانياهو في حملته الانتخابية لتولي السلطة لولاية خامسة، قبل أقل من أسابيع على الانتخابات في 9 نيسان/ابريل.

وأعلن مكتب نتانياهو أنه تحدث الى ترامب هاتفيا وشكره شخصيا على قراره بشأن الجولان وقال له "لقد صنعت التاريخ".

ويسعى نتانياهو منذ فترة للحصول على اعتراف البيت الأبيض بسيادة بلاده على الجولان، وقال ترامب في تغريدته الخميس "حان الوقت" لنفعل ذلك.

ويمكن أن يُنظر إلى زيارة بومبيو إلى حائط المبكى مع نتانياهو، على أنه موافقة مبطنة على سيادة إسرائيل على القدس الشرقية التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة دولتهم المستقبلية.

وتعتبر إسرائيل المدينة بأكملها عاصمة لها.

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