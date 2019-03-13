هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2019 08:20 ص

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يتحدث أمام مجلس الوزراء في العاشر من آذار/مارس 2019

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ليل الثلاثاء الأربعاء على الاتهامات بالعنصرية التي وجهتها له تركيا واصفا رئيسها رجب طيب إردوغان بـ"الدكتاتور".

وكان ابراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي، دان الثلاثاء ما أسماه "العنصرية الصارخة والتمييز"، ردا على تصريح نتانياهو بأن اسرائيل ليست دولة "لجميع مواطنيها" بل "فقط للشعب اليهودي" مستثنيا بذلك عرب اسرائيل.

وردّ مكتب نتانياهو بالقول إن "إردوغان الدكتاتور التركي يستهدف الديموقراطية الإسرائيلية، بينما تمتلىء سجونه بالصحافيين والقضاة الأتراك. ما هذه المزحة!".

وأثار هذا الردّ موقفاً جديداً من كالين تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية على تويتر: "دولة الفصل العنصري التي يقودها (نتانياهو) تحتلّ أراضٍ فلسطينية، تقتل نساءً وأطفالاً وتعتقل الفلسطينيين على أرضهم. الأكاذيب والضغوطات لا تخفي جرائمكم".

وكان نتانياهو ردّ الأحد على حسابه على "انستغرام" على جدل أثارته تصريحات الممثلة والعارضة الإسرائيلية الشهيرة روتيم سيلا التي وجهت رسالة دافعت فيها عن حقوق الأقلية العربية التي تمثل 17,5% من سكان إسرائيل، مشددة على أن "دولة اسرائيل هي لجميع مواطنيها".

فردّ نتانياهو بالقول إن جميع المواطنين ومن بينهم العرب لهم حقوق متساوية، مضيفا أن "إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها (...) وطبقا لقانون الجنسية الأساسي الذي أقريناه، فإن إسرائيل هي دولة لليهود فقط".

وكان يشير إلى قانون مثير للجدل تم إقراره العام الماضي حول يهودية دولة إسرائيل.

وتعرضت سيلا لهجمات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتضامنت معها الممثلة الإسرائلية غال غادوت، بطلة فيلم "ووندر وومان".

وقال نتانياهو ليلا "لا يوجد مواطن درجة ثانية في إسرائيل. إسرائيل ديموقراطية ينعم فيها كل الإسرائيليين، بمن فيهم حوالي مليوني عربي، بالمساواة في الحقوق الفردية".

وكرّر "لكن إسرائيل هي أيضا الدولة اليهودية الوحيدة والفريدة"، مشيرا الى وجود نجمة داوود على علمها، واعتمادها اللغة العبرية لغة رسمية، وإعطائها الحق لجميع اليهود في العالم ليأتوا للعيش في إسرائيل.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك