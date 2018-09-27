هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2018 02:51 ص 27 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 02:51

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصافحاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 26 أيلول/سبتمبر 2018.

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء تلبية دعوة لحضور مؤتمر لمكافحة معاداة السامية في نيويورك تنظّمه اليونسكو، مبرراً رفضه بأنّ هذه الوكالة الأممية "منحازة دوماً" ضد الدولة العبرية، بحسب ما أعلن مكتبه.

ونتانياهو موجود في نيويورك لحضور الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وانسحبت إسرائيل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في 2017 متّهمة الوكالة بمعاداة الدولة العبرية. وأتى الانسحاب الاسرائيلي من اليونسكو بعيد قرار مماثل اتّخذته الولايات المتحدة.

وقال نتانياهو في بيان أصدره مكتبه "إنّني وإذ أثني على كل الجهود المبذولة لمكافحة معاداة السامية، فقد قرّرت عدم المشاركة في مؤتمر اليونسكو هذا الأسبوع حول معاداة السامية بسبب الانحياز المستمر والمفرط الذي تمارسه المنظمة ضد إسرائيل".

وأضاف إن اليونسكو "يجب أن تقوم بما هو أكثر من استضافة مؤتمر حول معاداة السامية. يجب عليها أن تتوقف عن ممارسة معاداة السامية".

وأوضح نتانياهو أنّه "بانسحابهما من اليونسكو في 2017، فإن إسرائيل والولايات المتحدة أكّدتا بكل وضوح أنّه لا يمكن التسامح بتاتاً بعد اليوم مع معاداة اليونسكو للسامية".

وأضاف "عندما تنهي اليونسكو انحيازها ضد إسرائيل وتتوقف عن إنكار التاريخ وتبدأ بالدفاع عن الحقيقة، عندها ستتشرف إسرائيل بالانضمام إليها مجدداً، لكن بانتظار حصول ذلك فإنّ إسرائيل ستتصدّى لمعاداة السامية في اليونسكو وفي أي مكان آخر".

وشدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيانه على أنّه "منذ العام 2009 أصدرت اليونسكو 71 قراراً تدين إسرائيل مقابل قرارين فقط لبقية دول العالم أجمع. هذا فاضح".

ومن القرارات التي أثارت حفيظة اسرائيل اعلان لجنة التراث العالمي في اليونسكو في تموز/يوليو 2017 البلدة القديمة في الخليل "منطقة محمية" بصفتها موقعا "يتمتع بقيمة عالمية استثنائية"، وإدراجها الموقع على لائحة المواقع التراثية المهددة.

وتضمّ الخليل التي تشكل بؤرة توتر، مئتي الف فلسطيني وبضع مئات من المستوطنين الاسرائيليين المتحصنين في جيب يحميه جنود اسرائيليون بالقرب من الحرم الابراهيمي.

وفي 2011 قرّرت اليونسكو ضمّ فلسطين إليها عضوا كامل العضوية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب