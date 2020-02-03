هذا المحتوى تم نشره يوم 03 فبراير, 2020 01:40 م

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني (يمين) في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في عنتيبي في 3 شباط/فبراير 2020

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين محادثات مع الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني داعيا إلى تبادل البعثات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك خلال زيارة تهدف لتعزيز العلاقات مع الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وكان نتانياهو قد زار أوغندا في تموز/يوليو 2016 لإحياء ذكرى مرور 40 عامًا على عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين من ركاب طائرة خطفها فلسطينيون في مطار عنتيبي وقتل فيها شقيقه يوناتان.

وقال نتانياهو في مؤتمر صحافي مشترك مع موسيفيني "هناك أمران نريد بشدة إنجازهما... أولا، رحلات مباشرة من إسرائيل إلى أوغندا".

وتابع "ثانيا، افتحوا سفارة في القدس، وأنا سأفتح سفارة في كمبالا".

ورد موسيفيني "نحن نبحث ذلك".

وكان نتانياهو قد صرّح قبيل مغادرته إسرائيل أن زيارته تهدف إلى "تعزيز العلاقات" مع أوغندا، مشددا على أهمية هذه العلاقات "في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية".

وعادة ما تتّخذ البعثات الدبلوماسية إلى إسرائيل من تل ابيب مقرا لها التزاما بمبدأ الحياد حيال وضع مدينة القدس.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحدث صدمة في كانون الأول/ديسمبر 2017 بقراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب.

وعززت إسرائيل في السنوات الأخيرة علاقاتها بالدول الإفريقية، بعدما كانت قد تراجعت جراء وقوف العديد من قادة إفريقيا في حقبة ما بعد الاستقلال مع العرب، وارتيابهم من دعم إسرائيل لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

حاليا، تقيم الدولة العبرية علاقات دبلوماسية مع 39 من أصل 47 دولة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

والزيارة هي الخامسة في غضون أقل من أربع سنوات لنتانياهو إلى إفريقيا التي تعتبر سوقا مربحة للتجهيزات الدفاعية والقطاع الزراعي.

ومع تطور الخبرة الإسرائيلية في التكنولوجيا العسكرية والزراعية، ازدادت فرص التجارة مع إفريقيا.

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