نتانياهو يزور ليتوانيا لإعادة التوازن الى العلاقات مع الإتحاد الاوروبي
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال اجتماع لحكومته في 12 آب/اغسطس 2018 في القدس(afp_tickers)
أعلن بنيامين نتانياهو الخميس أنه سيزور ليتوانيا لإعادة التوازن الى العلاقات مع الاتحاد الاوروبي معتبرا انها "ليست ودية دائما" حيال اسرائيل، قبل ان يبدأ الزيارة الأولى لرئيس حكومة اسرائيلي الى هذا البلد.
وقال نتانياهو لدى مغادرته مطار بن غوريون قرب تل أبيب "أتمنى تحقيق توازن في علاقات الاتحاد الاوروبي التي ليست ودية دائما مع اسرائيل لاقامة علاقات أكثر اتزانا".
وأضاف رئيس الوزراء الذي سيقوم بزيارة الى ليتوانيا من الخميس الى الأحد "أقوم بذلك من خلال اتصالات بكتل دول في الاتحاد الاوروبي، دول أوروبا الشرقية، والان مع دول البلطيق ودول أخرى بالتأكيد".
واعلن مكتبه الاربعاء انه سيشارك خصوصا في اجتماع فيلنيوس مع قادة دول البلطيق الثلاث: رئيس الوزراء الليتواني سوليوس سكيفرنيليس، ورئيس وزراء لاتفيا ماريس كوسينسكيس ورئيس وزراء استونيا يوري راتاس.
وقال مكتبه "خلال هذه القمة، سيناقش القادة الاربعة التعاون بين بلدانهم" بدون اعطاء توضيحات اخرى.
وينتهج نتانياهو منذ أشهر عدة سياسة تقارب مع ثلاث دول من مجموعة فيشغراد (المجر وبولندا وسلوفاكيا وتشيكيا) التي يتخذ قادتها سياسات قومية الطابع تثير غضب باقي دول الاتحاد الاوروبي.
ويسعى نتانياهو بذلك الى إقامة تحالف سياسي مع الدول التي كانت سابقا جمهوريات سوفياتية، بمواجهة غالبية دول اوروبا الغربية التي تعتبر أقل تأييدا لاسرائيل خصوصا عند التصويت في الامم المتحدة.
وخلال زيارة العام الماضي الى المجر، ندد نتانياهو بشدة بمطالب الاتحاد الاوروبي بشأن الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية، وذلك خلال محادثة خاصة تم تسجيلها.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب