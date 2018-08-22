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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أغسطس, 2018 04:14 م 22 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:14

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال اجتماع لحكومته في 12 آب/اغسطس 2018 في القدس (afp_tickers)