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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أغسطس, 2018 03:09 م 05 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:09

دروز اثناء مشاركتهم في التجمع في تل ابيب السبت ضد قانون الدولة القومية، 4 اب/اغسطس 2018

يعمد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من خلال القانون الذي يعرّف إسرائيل ك"دولة قومية" لليهود وتندد به الأقليات والمعارضة، إلى تعزيز الانقسامات استعدادا للانتخابات المقبلة، وفقا لما قاله خبراء الأحد.

وتظاهر عشرات الآلاف السبت في تل ابيب ضد القانون الذي اقر في 19 تموز/يوليو، واعتبروه تمييزًا ولكن هذا الاحتجاج يمكن أن يخدم المصالح السياسية لنتانياهو الذي يتولى رئاسة الحكومة الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل.

ونظمت التظاهرة الأقلية الدرزية وانضم إليها قادة المعارضة ومسؤولون أمنيون سابقون.

وتعتبر الأقليات الدرزية والعربية (يشكل العرب الإسرائيليون 17,5% من السكان)، ان القانون يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية.

لكن نتانياهو دافع مرة أخرى الاحد بكل قواه عن القانون الذي يعزز دعم قواعده لكنه يقوض منافسيه من اليمين استعدادا للانتخابات، وفقا للمحللين.

ويقول هؤلاء أن رئيس الوزراء معتاد على هذا النوع من التخطيط السياسي. ففي عام 2015، كان لعب على وتر المخاوف من خلال تحذير الناخبين من "مشاركة العرب بكثافة في الانتخابات".

تنتهي مدة الكنيست الحالي اواخر عام 2019، لكن إجراء انتخابات مبكرة بحلول نهاية هذا العام يبقى أمرا محتملا، وفقا لتقارير إعلامية.

ويقول آنشل فيفر الصحافي في "هآرتس" اليسارية ومؤلف كتاب "الحياة القلقة لبنيامين نتانياهو" ان الاخير "يريد ان يحاول إملاء مسار الانتخابات" رغم عدم انطلاق الحملة الانتخابية.

-قانون "رهيب"-

يحكم نتنياهو اليوم بفضل غالبية ضئيلة في البرلمان تضم أحزاب اليمين واليمين المتطرف.

وتظهر نتائج استطلاعات الرأي إن غالبية اليهود الإسرائيليين يدعمون القانون لكنهم يتساءلون ما الذي يعنيه بالنسبة لمستقبل الديموقراطية في البلاد.

وتمكن الدروز الذين يؤدون خدمتهم العسكرية الإلزامية ويعملون في الجيش والشرطة الإسرائيليين، خلافا لعرب إسرائيل، من الحصول على دعم شعبي لمطالبهم.

وهذا القانون هو أحد القوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

وقال نتانياهو "دولة اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. إسرائيل دولة يهودية ديموقراطية".

واضاف إن "الحقوق الفردية" مضمونة من خلال "قوانين كثيرة".

لكن أمير فوخس، الباحث في "إسرائيل ديموكرسي انستيتوت" لا يعتبر ذلك صحيحًا، فالقوانين الأساسية تصنف الدولة على أنها "يهودية وديموقراطية"، لكن لا توجد إشارة إلى الحق في المساواة باستثناء ما ورد في "إعلان الاستقلال" عام 1948.

والآن ياتي دور القضاة الذين سيتولون تفسير القانون الجديد، كما اعلن احد الذين شاركوا في المناقشات حول النص كخبير. وقد تم تقديم العديد من الطعون في القانون.

رغم أن فوخس يعتبر إسرائيل "الدولة القومية للشعب اليهودي"، لكنه يعرب عن اعتقاده أن القانون يشكل خطراً على الأقليات كونه لا يذكر المساواة بين المواطنين.

وقال "إنه قانون رهيب من شأنه تغيير تعريف إسرائيل".

- اصرار نتانياهو -

ينص القانون على أن إنشاء "مناطق يهودية يصب في المصلحة الوطنية"، ويمنح اليهود "حصرا" تقرير المصير في إسرائيل ويعلن أن العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة في حين سيكون هناك وضع "خاص" للعربية لم يتم تحديده.

وجدد نتانياهو مرة أخرى توضيح فائدة هذا القانون.

وقال إنه سيمنع، على سبيل المثال، استغلال بند "لم شمل العائلات الذي سمح باستيعاب اعداد كبيرة من الفلسطينيين في البلاد. كما سيتيح لنا منع دخول العمال المهاجرين في المستقبل".

وعقد رئيس الوزراء لقاءات مع ممثلي الدروز واقترح عليهم التصويت على قانون منفصل حول وضعهم. كما أعلن تشكيل لجنة وزارية مختصة بهذه القضية. لكن قادة الدروز مصرون على ضرورة تعديل القانون أو إلغائه.

من المقرر أن يعقد الكنيست جلسة استثنائية في 8 آب/أغسطس حول القانون بناء على طلب 52 نائبا معارضا (من أصل 120 نائبا)، حيث ستتركز النقاشات على "الاساءة لقيم المساواة، والديموقراطية" ولكن من دون تصويت.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب