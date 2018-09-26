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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2018 06:27 م 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:27

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء أن على اسرائيل أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية في أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين، بحسب الاعلام الاسرائيلي، بعد تأييد الرئيس الاميركي دونالد ترامب حل الدولتين.

وفي تصريحات للصحافيين الاسرائيليين عقب اجتماعه مع ترامب في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، جدد نتانياهو تأكيد موقفه أن اسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية من غرب الاردن حتى البحر المتوسط، وهو ما يشمل الضفة الغربية المحتلة.

وقال "انا مستعد لأن يكون للفلسطينيين سلطة لحكم أنفسهم بدون أن تكون لديهم السلطة لإيذائنا"، بحسب صحيفة هآرتس الاسرائيلية.

وأضاف "من المهم تحديد ما هو غير مقبول بالنسبة الينا: إسرائيل لن تتخلى عن السيطرة الأمنية على غرب الأردن. لن يحدث هذا ما دمت رئيسا للوزراء وأعتقد أن الأميركيين يفهمون ذلك".

وكما حدث في السابق لم يحدد نتانياهو ما إذا كان بإمكانه دعم قيام دولة فلسطينية كاملة في أي اتفاق سلام أو ضمن شكل أقل من الاستقلال الذاتي.

وقال وزير التعليم الاسرائيلي نافتالي بينيت من حزب "البيت اليهودي"اليميني المتطرف أن قيام دولة فلسطينية مسألة غير مطروحة.

وكتب على تويتر "الرئيس الأميركي هو صديق حقيقي لإسرائيل .. ولكن يجب التأكيد أنه طالما بقي حزب البيت اليهودي جزءا من الحكومة الاسرائيلية، لن تقام دولة فلسطينية تشكل كارثة على إسرائيل".

وعند لقائه نتانياهو الاربعاء، أعرب ترامب صراحة لأول مرة عن تأييده حل الدولتين الذي سيؤدي الى قيام دولة فلسطين المستقلة، وقال "أعتقد أن هذا هو الحل الأنجح، هذا ما أشعر به".

وقال ترامب أنه سيعرض خطته للسلام في الشرق الأوسط بنهاية العام.

وعملية السلام متوقفة فعلياً منذ قطع الفلسطينيون الاتصالات مع إدارة ترامب العام الماضي احتجاجا على قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتدهورت العلاقات بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة بشكل أكبر خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن قطعت واشنطن التمويل عن الفلسطينيين وخصوصا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) التي تساعد ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب