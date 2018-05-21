محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مايو, 2018 07:18 م 21 مايو 2018 - آخر تحديث - 19:18

نتانياهو وكورتيس في القدس الاثنين في 21 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)