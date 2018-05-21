نتانياهو يشيد بالسياسة الاميركية تجاه ايران داعيا العالم الى تأييدها
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نتانياهو وكورتيس في القدس الاثنين في 21 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
اشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين بالسياسة الاميركية تجاه إيران ودعا المجتمع الدولي الى تأييدها.
وقال اثناء لقائه رئيس باراغواي هوراسيو كارتيس في القدس ان "سياسة الولايات المتحدة صحيحة. ايران تنتشر بقوة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. انها تطمح الى حيازة اسلحة نووية بمختلف الوسائل".
واضاف نتانياهو "ندعو المجتمع الدولي بأسره للانضمام الى هذا الموقف الاميركي".
وكان يتحدث بعدما حذر وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو إيران من انها ستتعرض "لاقوى عقوبات في التاريخ". كما حذر بومبيو الشركات الأوروبية من الاستمرار في القيام بأعمال تجارية في طهران.
وقال نتانياهو ان "من يريد وقف العدوان الايراني ومن يريد ضمان الامن وكل من يريد دفع السلام قدما يجب ان يعارض ايران ويدعم الموقف الاميركي. هذا ما تفعله اسرائيل".
كما اشاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بالرئيس الاميركي دونالد ترامب لانسحابه من الاتفاق النووي مع ايران.
وقال في هذا الصدد "لقد اتخذ الرئيس ترامب موقفا حازما ضد إيران نرحب به. وقد ردد ذلك اليوم وزير الخارجية مايك بومبيو في موقف قوي جدا: لا تخصيب، عقوبات قاسية ويجب ان تخرج ايران من سوريا".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب