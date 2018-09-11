نتانياهو يشيد بقرار واشنطن اغلاق مقر البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في كنيس يهودي في فيلنيوس الأحد 26 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
أشاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء بقرار الولايات المتحدة إغلاق مقر البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.
وقال نتانياهو في بيان "لقد اتخذت الولايات المتحدة القرار الصائب بشأن بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة إغلاق مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن متّهمة القادة الفلسطينيين برفض التحدّث مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعدم إجراء مفاوضات سلام مع إسرائيل.
وأضاف نتانياهو "اسرائيل تدعم الخطوات الاميركية التي تهدف إلى التوضيح للفلسطينيين أن رفض التفاوض ومحاولات مهاجمة اسرائيل في المنابر الدولية لن يؤدي إلى تقدم السلام".
وقالت وزارة الخارجية الاميركية أن أحد اسباب قرارها هو تحرك الفلسطينيين لملاحقة مسؤولين اسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقالت أن مثل هذه التحركات تنتهك الشروط التي وضعت للبعثة في واشنطن.
وانضمّت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائيّة الدولية في كانون الثاني/يناير 2015 بعد ان وقّعت ميثاق روما الذي تأسّست بموجبه المحكمة.
وقدّمت السلطة عدة شكاوى للمحكمة تتّهم فيها مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم، وبخاصة خلال الحرب على غزة في 2014، إضافة إلى جرائم مرتبطة بالاستيطان.
وإسرائيل غير منضمّة للمحكمة ولا تنوي التعاون معها.
وندد المسؤولون الفلسطينيون الذين جمّدوا العلاقات مع الحكومة الأميركية منذ إعلان ترامب في أواخر عام 2017 بشكل أحادي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بـ"التهديدات الأميركية" الجديدة.
واتهمت الخارجية الاميركية القادة الفلسطينيين برفض خطة سلام اميركية لا تزال غير معلنة فيما يعتبر الفلسطينيون إدارة ترامب منحازة لاسرائيل.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب