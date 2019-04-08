هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أبريل, 2019 03:23 م

متدين يمر امام ملصق لنتانياهو في القدس الاحد في السابع من نيسان/ابريل 2019

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين بقرار واشنطن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة "إرهابية"، قائلا "إن الرئيس دونالد ترامب قد استجاب "لطلبي".

وقال نتانياهو في تغريدة عشية الانتخابات الإسرائيلية التي يسعى من خلالها للفوز بولاية خامسة في رئاسة الحكومة، "شكرا يا صديقي العزيز رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، على قرارك تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. شكرا لك على الاستجابة لطلب آخر مهم يخدم مصالح بلدينا وبلدانا أخرى في المنطقة".

وأعلن ترامب رسمياً الاثنين إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات "الإرهابية" الأجنبية، ما يفتح الباب أمام فرض عقوبات مشددة إضافية على طهران.

وتعتبر إسرائيل إيران عدوها اللدود وتندّد بأنشطتها النووية، وبتصرفاتها في المنطقة، لا سيما في سوريا المجاورة.

وتعهد نتانياهو على "تويتر" بأن بلاده والولايات المتحدة سيواصلان "العمل معا ضد النظام الإيراني الذي يهدّد إسرائيل والولايات المتحدة والسلام في العالم".

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