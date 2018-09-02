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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 سبتمبر, 2018 12:46 م 02 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:46

رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو مع مستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب للامن القومي جون بولتون خلال مؤتمر صحافي في 20 آب/اغسطس في القدس. (afp_tickers)