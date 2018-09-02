نتانياهو يشيد بقرار واشنطن وقف تمويل الأنروا
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رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو مع مستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب للامن القومي جون بولتون خلال مؤتمر صحافي في 20 آب/اغسطس في القدس.(afp_tickers)
اشاد رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو الاحد بالقرار الاميركي بوقف تمويل وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بحسب بيان لمكتبه.
وكانت الولايات المتحدة اكبر مساهم مالي في الاونروا، اعلنت الجمعة انها ستوقف تمويل الوكالة معتبرة ان انشطتها "متحيزة بشكل لا علاج له"، بحسب عبارة وزارة الخارجية الاميركية.
وقال نتانياهو "ان هذا القرار مهم ونحن ندعمه".
وتقدم الأونروا خدمات أساسية للفلسطينيين الذين طردوا او طردت اسرهم من ديارهم منذ 1948عند اقامة اسرائيل.
وتعترض اسرائيل والولايات المتحدة على انتقال صفة اللاجىء الى الأبناء والأحفاد وتريدان تقليص عدد المستفيدين من مساعدات الأونروا الامر الذي يندد به الفلسطينيون باعتباره انتهاكا لحقوقهم.
ويحتج نتانياهو على عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا وقال ان بلاده استقبلت ناجين يهوداً من المحرقة النازية في المانيا ويهوداً من الدول العربية في 1948.
وقال ان الأونروا "تسهم في إطالة وضع اللاجئين بدلا من حله. يجب وضع حد لهذا الوضع واستخدام المال للمساعدة حقا على اعادة تاهيل اللاجئين".
ندد الفلسطينيون بالقرار الاميركي بوقف تمويل الوكالة الاممية التي تساعد ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في الفقر.
وبالنسبة للقادة الفلسطينيين، يشكل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من أراضيهم والموزعين في العديد من دول الجوار والعالم، احد النقاط الاساسية في اي مفاوضات محتملة مع الاسرائيليين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب