نتانياهو يشيد بوقوف "أغلبية واسعة" ضد حماس في تصويت بالأمم المتحدة

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 ديسمبر, 2018 07:47 ص

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في مؤتمر صحافي في تل أبيب في 04 كانون الأول/ديسمبر 2018

رأى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة أن عدد الدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد حماس يعكس "نجاحا مهما جدا"، رغم أنه لم يتم تبني مشروع القرار الأميركي الذي يدين الحركة.

وقال نتانياهو في بيان إن النص لم يتم تبنيه في الجمعية العامة لكنه حصل مع ذلك على "أغلبية واسعة".

ولم تنجح مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في تمرير مشروع القرار مع أنه حصل على تأييد 87 دولة بينما عارضته 57 دولة وامتنعت 33 أخرى عن التصويت.

وأضاف "إنها المرة الأولى التي تصوت فيها أغلبية من الدول ضد حماس، وأهنىء الدول ال87 التي تبنت موقفا مبدئيا ضد حماس"، مؤكدا أنه "نجاح مهم جدا للولايات المتحدة واسرائيل".

وتابع رئيس الوزراء الاسرائيلي "أشكر الإدارة الأميركية وسفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي على هذه المبادرة".

ولم يتم تبني مشروع القرار بعد أن نجحت الكويت بأكثرية ثلاثة أصوات فقط في تمرير قرار إجرائي يؤكد ضرورة حصول مشروع القرار على أكثرية الثلثين لاعتماده، وهي أغلبية تعذّر على واشنطن تأمينها.

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