هذا المحتوى تم نشره يوم 30 يناير, 2020 11:01 ص

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكرملين في موسكو في 30 كانون الثاني/يناير 2020.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لفلاديمير بوتين الخميس أن الخطة الأميركية التي رفضها الفلسطينيون "فرصة فريدة" لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ولم يأت الرئيس الروسي في مستهل لقائه بنتانياهو في الكرملين على أي ذكر للخطة التي كشف عنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء، فيما تعد روسيا من الوسطاء التاريخيين لهذا الصراع.

وقال نتانياهو "أنت أول رئيس أتحدث معه" عن الخطة التي عرضها دونالد ترامب مضيفا "أعتقد أننا أمام فرصة فريدة هنا وأريد التحدث معك عن ذلك، وبالطبع أن أسمع رأيك".

لم تعلق روسيا حتى الآن بالتفصيل على اقتراح ترامب، لكنها قالت أنه يبدو أنه يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن الفلسطينيين يرفضون النص.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في وقت لاحق إن الوزارة قد "بدأت للتو دراسة" الوثيقة المؤلفة من 181 صفحة.

وأضافت المتحدثة ماريا زاخاروفا للصحافيين "يجب ان يكون القرار بشأن سلام طويل الأجل وعادل بيد الفلسطينيين والإسرائيليين أنفسهم، لأنه يتعلق بمستقبلهم".

وتدعو موسكو كذلك إلى حوار إسرائيلي فلسطيني مباشر للتوصل إلى "حل وسط مقبول للطرفين". وتقدم الخطة تنازلات كثيرة لإسرائيل وتمنحها حق ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما أراضي وادي الأردن.

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