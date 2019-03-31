هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2019 02:37 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (يسار) مستقبلا الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في تل أبيب في 31 آذار/مارس 2019

التقى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اليوم الأول من زيارته لإسرائيل، في وقت بدا موضوع نقل السفارة البرازيلية إلى القدس مؤجلا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يأمل بأن يمضي بولسونارو قدما في نقل سفارة بلاده إلى القدس، ما من شأنه أن يعطي نتانياهو دفعا قويا قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في 9 نيسان/أبريل.

لكن وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن البرازيل قررت فتح "مكتب دبلوماسي" في القدس من دون أي إشارة إلى نقل السفارة.

ولم يتطرّق المسؤولان في تصريحاتهما خلال الزيارة الى نقل السفارة أو فتح المكتب الدبلوماسي.

وقال نتانياهو خلال حفل استقبال رسمي لبولسونارو في المطار قرب تل أبيب "إننا نصنع التاريخ معا"، مضيفا أنهما أطلقا "حقبة جديدة من العلاقات بين إسرائيل والبرازيل".

من جهته، قال الرئيس البرازيلي اليميني إن "حكومته مصممة بقوة على تعزيز الشراكة بين البرازيل وإسرائيل". وأضاف "التعاون في مجالات الأمن والدفاع له أهمية كبرى للبرازيل أيضا".

وتهدف زيارة بولسونارو التي تستغرق ثلاثة أيام إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع نتانياهو وفي الوقت ذاته تجنب غضب حلفائه الاقتصاديين العرب الرئيسيين.

وأثار تصريح الرئيس البرازيلي في تشرين الثاني/نوفمبر غداة انتخابه عن نيته نقل سفارة بلاده إلى القدس جدلا واسعا واعتراضاً حتى لدى بعض حلفائه ما دفعه الى التراجع والقول إن قرار النقل "لم يتّخذ بعد".

لكنه عاد في مقابلة مع قناة "اس بي تي" التلفزيونية في كانون الثاني/يناير للقول إن "القرار اتّخذ، ويبقى فقط تحديد موعد تنفيذه".

وتعتبر إسرائيل القدس برمتها عاصمة لها، في حين يطالب الفلسطينيون بان تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المنشودة.

وفي حديثه إلى الصحافيين الخميس، قال بولسونارو إنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ القرار.

وأضاف "احتاج ترامب الى تسعة أشهر ليقول كلمته الأخيرة وعليه تم نقل السفارة. (...) ربما نفتتح الآن مكتبًا تجاريًا في القدس".

وتمثّل سياسة رئيس البرازيل اليميني المتشدد الساعي لتعزيز علاقة بلاده بكل من الولايات المتحدة وإسرائيل تغييراً بالنسبة الى برازيليا التي حكمتها على مدى عقود حكومات من يسار الوسط ويمين الوسط، التزمت دوماً التوافق الدولي حيال المسائل المرتبطة بالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي ووضع مدينة القدس المتنازع عليها بين الجانبين.

وجمّد الفلسطينيون التواصل مع البيت الأبيض على خلفية قرار ترامب.

-زيارة حائط المبكى -

من المقرر أن يزور بولسونارو الإثنين حائط المبكى (البراق عند المسلمين) بصحبة نتانياهو في خطوة مثيرة للجدل.

وفي سابقة، رافق نتانياهو في وقت سابق من هذا الشهر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي يعتبر أول مسؤول أميركي رفيع المستوى يزور حائط المبكى، الواقع في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل بعد احتلال المدينة عام 1967.

وتعتبر مثل هذه الزيارات لمسؤولين موافقة ضمنية على سيادة إسرائيل على الموقع المقدس لليهود والواقع في الجزء الشرقي المحتل الذي تقطنه غالبية فلسطينية.

ويُعرف المجمع الموجود فوق السور باسم "جبل الهيكل" الأقدس في اليهودية، ويحتوي أيضًا على المسجد الأقصى، وهو ثالث أقدس موقع في الإسلام بعد مكة والمدينة.

وقال بولسونارو إن "البرازيل قامت بانعطافة"، مضيفا أن "القضايا الأيديولوجية لم تعد ذات اهمية. نريد تعزيز علاقاتنا التجارية مع الجميع".

وكان نتانياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور البرازيل، عندما سافر لحضور حفل تنصيب بولسونارو في الأول من كانون الثاني/يناير.

وتحدث بولسونارو ونتانياهو عن "الأخوة" التي تجمعهما وستعزز التعاون العسكري والاقتصادي والتكنولوجي والزراعي.

ويواجه نتانياهو منافسة شرسة في الانتخابات التشريعية من قائد الجيش الأسبق بيني غانتس كما يتعرض لخطر اتهامات بالفساد.

واعتبرت زيارة بومبيو هذا الشهر ورحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب الأسبوع الماضي واختصرت بسبب العنف في قطاع غزة، دعما لحملته الانتخابية.

وسعى نتانياهو إلى تقديم نفسه كرجل دولة أساسي في إسرائيل.

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