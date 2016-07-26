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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يوليو, 2016 05:33 ص 26 يوليو 2016 - آخر تحديث - 05:33

قدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في رسالة على موقع تسجيلات الفيديو يوتيوب الاثنين، اعتذارات عن رسالة سابقة له الى عرب اسرائيل ودعاهم الى المشاركة "بكثافة" في المجتمع الاسرائيلي. (afp_tickers)