نتانياهو يقدم اعتذارات لعرب اسرائيل ويدعوهم الى المشاركة بكثافة في المجتمع الاسرائيلي
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قدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في رسالة على موقع تسجيلات الفيديو يوتيوب الاثنين، اعتذارات عن رسالة سابقة له الى عرب اسرائيل ودعاهم الى المشاركة "بكثافة" في المجتمع الاسرائيلي.(afp_tickers)
قدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في رسالة على موقع تسجيلات الفيديو يوتيوب الاثنين، اعتذارات عن رسالة سابقة له الى عرب اسرائيل ودعاهم الى المشاركة "بكثافة" في المجتمع الاسرائيلي.
وبدأ نتانياهو كلمته التي استمرت ثلاث دقائق والقاها باللغة الانكليزية، بالتوجه الى "مواطنينا العرب الاعزاء" التي قالها بالعربية ايضا.
وبعد ذلك كرر اعتذاراته للرسالة التي وجهها يوم الانتخابات التشريعية الاخيرة في آذار/مارس 2015 حول "الناخبين العرب الذيت يتوجهون بكثافة الى مراكز الاقتراع".
وقال نتانياهو "كنت اقصد حزبا سياسيا محددا (اللائحة العربية الموحدة التي شكلتها الاحزاب العربية الاسرائيلية) لكن عددا كبيرا من الاشخاص شعروا بالاستياء بشكل يمكن تفهمه".
واضاف "اطلب اليوم من المواطنين العرب في اسرائيل المشاركة في مجتمعنا بكثافة والعمل بكثافة والدراسة بكثافة والازدهار بكثافة".
ويشكل عرب اسرائيل يشكلون نحو 18% من مجموع السكان. وحصلت الاحزاب العربية الاسرائيلية في الانتخابات على 13 مقعدا واصبحت تشكل القوة الثالثة في الكنيست.
وذكر نتانياهو في رسالته بان حكومته وافق في بداية العام على خطة بقيمة عشرة مليارات شيكل (حوالى 2,37 مليار يورو) للاقليات وخصوصا العرب الاسرائيليين.
واشار الى ضرورة القضاء على "الجريمة والعنف" في البلدات العربية الاسرائيلية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب