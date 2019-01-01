نتانياهو يقول إن إسرائيل "حليفة" للعرب ضد إيران

هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يناير, 2019 06:23 ص

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يلقي كلمة في كنيس في حي كوباكابانا في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، في 28 كانون الأول/ديسمبر 2018

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين إن دولا عربية تعتبر أن إسرائيل "حليفة لا غنى عنها" في محاربة إيران وتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال نتانياهو لمحطة غلوبو التلفزيونية البرازيلية خلال زيارة إلى ريو دي جانيرو إن ذلك الموقف أحدث "ثورة في العلاقات مع العالم العربي".

وجاءت تصريحاته في وقت كثفت إسرائيل ضرباتها الجوية على مواقع تقول إنها إيرانية في سوريا، وفيما تحاول استيعاب قرار مفاجئ أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب قواته من سوريا.

وحذّر نتانياهو مرارا من أن إيران تحاول تطوير أسلحة نووية لتدمير إسرائيل.

وقال إن إسرائيل أثبتت فعاليتها في محاربة ما أسماه "الإسلام المتطرف، الإسلام العنيف -- إن كان الذي يقوده متطرفون شيعة تقودهم إيران، أو الذي يقوده متطرفون سنة يقودهم داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) والقاعدة".

وأضاف "للأسف لم نحرز أي تقدم مع الفلسطينيين. نصفهم تحت تأثير سلاح إيران والإسلام المتطرف".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان قادرا على التفكير بالجلوس مع زعيم إيراني ومناقشة عملية سلام، أجاب نتانياهو "إذا واصلت إيران تصميمها على تدميرنا فإن الجواب كلا".

والسبيل الوحيد، بحسب نتانياهو، سيكون "إذا شهدت إيران لتحول كامل".

ويزور نتانياهو البرازيل لحضور مراسم تولي الرئيس جاير بولسونارو السلطة.

وعلى هامش المراسم من المتوقع أن يجري نتانياهو محادثات مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي سيحضر بدوره حفل التنصيب.

ومن المتوقع أن يناقشا انسحاب القوات الأميركية من سوريا وأنشطة إيران في الشرق الأوسط.

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