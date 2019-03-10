هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مارس, 2019 02:01 م

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يلقي خطابا في رامات غان قرب تل أبيب في 04 آذار/مارس 2019

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إن إسرائيل "ليست دولة لجميع مواطنيها" في إشارة إلى المواطنين الفلسطينيين الذي يعيشون في إسرائيل.

وكتب نتانياهو في تصريحات على انستغرام أن جميع المواطنين ومن بينهم العرب لهم حقوق متساوية، إلا أنه أشار إلى قانون مثير للجدل تم إقراره العام الماضي يعلن إسرائيل دولة لليهود.

وقال "إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها .. وطبقا لقانون الجنسية الأساسي الذي أقررناه، فإن إسرائيل هي دولة الأمة اليهودية فقط".

وأضاف "لا توجد مشكلة مع المواطنين العرب في إسرائيل. فلهم حقوق متساوية مثلنا جميعاً وقد استثمرت حكومة الليكود في القطاع العربي أكثر مما استثمرت أية حكومة أخرى"، في إشارة لحزبه الحاكم.

وأكد نتانياهو هذه التصريحات لاحقا قبل اجتماع الحكومة الأسبوعي.

ووصف إسرائيل بأنها "دولة يهودية ديموقراطية" تمنح الجميع حقوقا متساوية، ولكن "دولة الأمة ليست لجميع مواطنيها ولكن لليهود".

ويُتهم نتاياهو بشيطنة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل الذين يشكلون نحو 17,5% من عدد السكان قبل انتخابات نيسان/ابريل في مسعى لتعزيز شعبيته لدى التيار اليميني.

ويحذر دائما من أن منافسيه سيحصلون على دعم الأحزاب العربية وسيقدمون تنازلات كبيرة للفلسطينيين.

ويواجه نتاتياهو منافسة صعبة من تحالف سياسي وسطي يقوده رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتز ووزير ماليته السابق يائر لابيد.

ومن غير المرجح أن تدخل الأحزاب العربية في أي ائتلاف حكومي بعد الانتخابات.

ويقود نتانياهو حكومة تعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، ويقول أنه يرغب في تشكيل ائتلاف مماثل بعد الانتخابات المقبلة.

مجلس/اش/ج ب

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