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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 سبتمبر, 2018 11:00 ص 16 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:00

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال اجتماع لحكومته في 12 آب/اغسطس 2018 في القدس (afp_tickers)