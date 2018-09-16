نتانياهو يقول ان اسرائيل تتحرك باستمرار للحد من تسلح اعدائها
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رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال اجتماع لحكومته في 12 آب/اغسطس 2018 في القدس(afp_tickers)
صرح رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو الاحد إن اسرائيل تتحرك "باستمرار" لمنع اعدائها من حيازة "أسلحة متطورة"، وذلك غداة هجوم على مطار دمشق لم يخلف اضرارا ونسبته السلطات السورية إلى اسرائيل.
وقال مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية في بيان إن نتانياهو أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن "اسرائيل تتحرك باستمرار لمنع اعدائها من حيازة اسلحة متطورة".
وأضاف أن "خطوطنا الحمراء أوضح من أي وقت مضى وتصميمنا على فرض احترامها أقوى من أي وقت مضى".
ورفضت سلطات اسرائيل نفي أو تأكيد ما اوردته وكالة الانباء السورية التي نقلت عن مصدر عسكري تعرض مطار دمشق الدولي لهجوم بالصواريخ من دون أن تشير إلى أضرار أو ضحايا.
من جهته قال جلعاد اردان وزير الامن الداخلي الاسرائيلي الأحد إن حكومة اسرائيل تتحرك "لمنع تمركز عسكري ايراني في سوريا" لكنه لم يؤكد مسؤولية حكومته عن هجوم مطار دمشق الدولي.
وقال للاذاعة الاسرائيلية إن اسرائيل تتحرك لمنع نقل اسلحة متطورة الى حزب الله حليف ايران والموجود ايضا في سوريا.
وفي تأكيد نادر، قال مسؤول اسرائيلي في بداية ايلول/سبتمبر ان جيش اسرائيل شن نحو مئتي غارة على سوريا في الأشهر ال18 الأخيرة، استهدفت أساسا أهدافا ايرانية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب