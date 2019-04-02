هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أبريل, 2019 12:29 م

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في الكرملين في 27 شباط/فبراير 2019

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الخميس المقبل، أي قبل خمسة أيام فقط من الانتخابات الإسرائيلية التشريعية المقررة في التاسع من نيسان/ أبريل، بحسب ما ذكر مكتب نتانياهو الثلاثاء.

وعقد نتانياهو سلسلة اجتماعات مع مسؤولين وقادة أجانب في فترة ما قبل الانتخابات، ما ساعده على تعزيز حجته بأنه رجل دولة لا يمكن الاستغناء عنه.

ولم يقدم مكتبه مزيدا من التفاصيل في بيانه الموجز عن الاجتماع المرتقب.

وتنسق إسرائيل وروسيا حول نشاطهما العسكري في سوريا لتفادي الحوادث العرضية.

ونفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية في سوريا ضد ما تقول إنها أهداف إيرانية وأخرى لحزب الله، حليف طهران ودمشق، وتعهدت بمنع عدوها الرئيسي إيران من ترسيخ وجودها العسكري في الدولة المجاورة.

وتدعم روسيا الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا عام 2011.

وأدى حادث إطلاق نيران "صديقة" في أيلول/سبتمبر إلى قيام الدفاعات الجوية السورية بإسقاط طائرة روسية خلال غارة إسرائيلية ما أغضبت الكرملين الذي ألقى اللوم على إسرائيل.

وأجرى نتنياهو وبوتين أول محادثات مكثفة وجهاً لوجه منذ حادث إطلاق النار في اجتماع في موسكو في 27 شباط/فبراير.

وتحدث الرجلان مرارًا عبر الهاتف في الأشهر الأخيرة، كان آخرها الإثنين.

ويستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي حاليًا الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الذي وصل إلى إسرائيل الأحد في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

كما استضاف مؤخرًا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، والتقى الأسبوع الماضي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.

ويواجه نتنياهو تحديا صعبا من قائد الجيش السابق بيني غانتس في انتخابات 9 نيسان/ أبريل.

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