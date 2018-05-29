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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مايو, 2018 09:30 ص 29 مايو 2018 - آخر تحديث - 09:30

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء ان إسرائيل "سترد بقوة كبيرة" على القذائف التي تطلق من قطاع غزة، بعد اطلاق نحو 30 قذيفة هاون من القطاع على جنوب اسرائيل.

وقال نتانياهو "ننظر ببالغ الخطورة إلى الهجمات التي شنتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي عليها من قطاع غزة". وأضاف ان الجيش "سيرد عليها بقوة كبيرة. كل من يحاول الاعتداء علينا سيدفع ثمنا باهظا".

وأعلن الجيش الاسرائيلي أن نحو 30 قذيفة هاون أُطلقت على عدة مواقع في جنوب إسرائيل وتصدى لغالبيتها نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ، بينما أشارت الشرطة الى سقوط قذائف الهاون في أرض خلاء، دون التطرق إلى وقوع إصابات.

وتابع الجيش ان "قذيفة هاون انفجرت بالقرب من مبنى روضة اطفال، كانت خالية في ذلك الوقت".

ويبدو انها أكبر عملية اطلاق قذائف من قطاع غزة على إسرائيل منذ حرب 2014.

وأكد الجيش الاسرائيلي ان دبابة أطلقت النار باتجاه موقع لحركة الجهاد الاسلامي بعد قيام جنوده بتفجير عبوة زرعت بالقرب من السياج الفاصل بين اسرائيل وقطاع غزة وكانت تستهدف قواته.

وقالت مصادر امنية فلسطينية ان الدبابات الاسرائيلية قصفت نقاط رصد تابعة لحركة حماس والجهاد الاسلامي قرب الحدود.

ولكن متحدثا عسكريا اسرائيليا نفى علمه بذلك.

ويأتي اطلاق قذائف الهاون في أعقاب مسيرات العودة الحاشدة واندلاع صدامات في المنطقة الحدودية شرق غزة منذ 30 آذار/مارس بلغت ذروتها في 14 أيار/مايو. ومنذ ذلك الحين قتل 121 فلسطينا بنيران الجيش الإسرائيلي بينهم ثلاثة عناصر في الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي قتلوا الاحد في قصف مدفعي اسرائيلي، وفلسطيني قتل الاثنين في قصف إسرائيلي على شمال القطاع.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب